Геополитика Америка Момент за кулисами: у Трампа показали исторические кадры, как он ждет Зеленского
19 августа, 15:04
2

Момент за кулисами: у Трампа показали исторические кадры, как он ждет Зеленского

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 18 августа в Белом доме состоялась встреча между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
  • Помощник Трампа Дэн Скавино опубликовал видео, как президент США ждет прибытия Зеленского.

18 августа в Белом доме состоялась встреча с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Президент США лично встретил украинского коллегу.

Поздоровавшись с Владимиром Зеленским, Дональд Трамп похвалил его за наряд. На этот раз украинский лидер был одет в черные рубашку и пиджак, передает 24 Канал.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского?

На следующий день помощник Дэн Скавино опубликовал видео, на котором президент США ожидает прибытия украинского лидера.

Короткий закулисный момент из Западного крыла Белого дома сегодня утром: Президент США, вице-президент Джей Ди Вэнс, советница Сюзи Уайлз и спецпредставитель по миротворческим миссиям выходят из Овального кабинета, чтобы присоединиться к остальной делегации – госсекретаря, министра обороны, министра финансов и генерала Келлога – в момент прибытия президента Зеленского к главному входу,
– так подписал видео Дэн Скавино.

Трамп ждет Зеленского: смотрите видео

Напомним, что сначала в Овальном кабинете прошла двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После к ним присоединились лидеры Европы.

Американский президент назвал саммит успешным. Среди основных заявлений, которые прозвучали:

  • Украину никогда не возьмут в НАТО;
  • США будут готовить встречу Зеленского, Трампа и Путина;
  • США готовы предоставить Украине гарантии безопасности.
  • Территориальные вопросы будут обсуждаться между президентами России и Украины.