18 августа в Белом доме состоялась встреча с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Президент США лично встретил украинского коллегу.

Поздоровавшись с Владимиром Зеленским, Дональд Трамп похвалил его за наряд. На этот раз украинский лидер был одет в черные рубашку и пиджак, передает 24 Канал.

Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите

Что известно о встрече Трампа и Зеленского?

На следующий день помощник Дэн Скавино опубликовал видео, на котором президент США ожидает прибытия украинского лидера.

Короткий закулисный момент из Западного крыла Белого дома сегодня утром: Президент США, вице-президент Джей Ди Вэнс, советница Сюзи Уайлз и спецпредставитель по миротворческим миссиям выходят из Овального кабинета, чтобы присоединиться к остальной делегации – госсекретаря, министра обороны, министра финансов и генерала Келлога – в момент прибытия президента Зеленского к главному входу,

– так подписал видео Дэн Скавино.

Трамп ждет Зеленского: смотрите видео

Напомним, что сначала в Овальном кабинете прошла двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После к ним присоединились лидеры Европы.

Американский президент назвал саммит успешным. Среди основных заявлений, которые прозвучали: