18 серпня у Білому домі відбулася зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів. Президент США особисто зустрів українського колегу.

Привітавшись із Володимиром Зеленським, Дональд Трамп похвалив його за вбрання. Цього разу український лідер був одягнутий у чорні сорочку та піджак, передає 24 Канал.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського?

Наступного дня помічник Ден Скавіно опублікував відео, на якому президент США очікує прибуття українського лідера.

Короткий закулісний момент із Західного крила Білого дому сьогодні вранці: Президент США, віцепрезидент Джей Ді Венс, радниця Сюзі Вайлз та спецпредставниця з миротворчих місій виходять з Овального кабінету, щоб приєднатися до решти делегації – держсекретаря, міністра оборони, міністра фінансів та генерала Келлога – у момент прибуття президента Зеленського до головного входу,

– так підписав відео Ден Скавіно.

Трамп чекає на Зеленського: дивіться відео

Нагадаємо, що спершу в Овальному кабінеті пройшла двостороння зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Опісля до них доєдналися лідери Європи.

Американський президент назвав саміт успішним. Серед основних заяв, які пролунали: