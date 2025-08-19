Привітавшись із Володимиром Зеленським, Дональд Трамп похвалив його за вбрання. Цього разу український лідер був одягнутий у чорні сорочку та піджак, передає 24 Канал.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського?

Наступного дня помічник Ден Скавіно опублікував відео, на якому президент США очікує прибуття українського лідера.

Короткий закулісний момент із Західного крила Білого дому сьогодні вранці: Президент США, віцепрезидент Джей Ді Венс, радниця Сюзі Вайлз та спецпредставниця з миротворчих місій виходять з Овального кабінету, щоб приєднатися до решти делегації – держсекретаря, міністра оборони, міністра фінансів та генерала Келлога – у момент прибуття президента Зеленського до головного входу,

– так підписав відео Ден Скавіно.

Трамп чекає на Зеленського: дивіться відео

Нагадаємо, що спершу в Овальному кабінеті пройшла двостороння зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Опісля до них доєдналися лідери Європи.

Американський президент назвав саміт успішним.