Есть информация, что Владимир Путин предложит Дональду Трампу уход ВСУ с Донбасса в обмен на выход российских войск из 3 областей Украины: Сумской, Харьковской и Днепропетровской. Стоит заметить, что в третьей сейчас нет российских войск.

Кремль сделает сюрприз президенту США и озвучит новые предложения. Журналист, аналитик-международник Александр Демченко озвучил 24 Каналу мнение, что самая большая опасность заключается в том, что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира.

Какие сюрпризы могут быть от Путина?

Александр Демченко отметил, что Трамп не разбирается в географии не только Украины, но и Европы. Поэтому, очевидно, не знает, что в Днепропетровской области нет вражеских войск.

Оккупантам не удалось оккупировать, в частности, Харьков, окружить Сумы и так далее. Они пытаются продать иллюзию, рассчитывая, что Трамп все равно ничего не поймет. А Москва не может согласиться на встречу и не отправить предварительные предложения.

Будут сюрпризы от Путина, прозвучат новые предложения. Какая-то минимальная дорожная карта все-таки есть. Просто так они бы не встречались. Теперь по этой карте все будут идти. Но самая большая угроза в том, что Трамп очень себя любит, у него завышенная самооценка. Он очень хочет Нобелевскую премию мира,

– сказал аналитик-международник.

Путин может предложить Трампу Нобелевскую премию мира. Это опасно для Украины. Потому что здесь российский диктатор может играть, давить, манипулировать.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин 15 августа встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, что на Аляске. Это крупнейшая военная база штата, на которой проживает более 32 тысяч человек.