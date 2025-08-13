Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 15 августа на Аляске. Президент США хочет показать быстрый результат относительно завершения войны России против Украины.

Например, согласие так называемого главы Кремля на так называемое прекращение огня было бы дипломатической победой для американского лидера. Политолог Петр Олещук отметил 24 Каналу, что Путин может прибегнуть к манипуляциям – сначала согласиться, но нарушить его.

Возможно ли прекращение огня?

Петр Олещук подчеркнул, что Трамп хочет быстро объявить о завершении войны, чтобы показать результат. Однако его поспешные решения далеко не всегда успешны. Было бы лучше, если бы американский лидер концентрировался на принципиальных моментах.

Например, на прекращении огня. Если бы он, например, достиг от Путина согласия на полное прекращение огня – это была бы его огромная дипломатическая победа. Сможет ли он это сделать? Есть достаточно серьезные обоснованные сомнения,

– подчеркнул он.

Однако Путин может дать Трампу иллюзию прекращения огня, которую он объявил бы своей победой, а потом пойти на его нарушение, чтобы таким образом загнать президента США в ловушку. Тогда американский лидер не сможет сказать, что его обманули, потому что Кремль не хотел идти на прекращение огня. Поэтому это определенный риск.

С другой стороны, Россия хотела бы, чтобы атаки Украины на их объекты прекратились на некоторое время. Поэтому Путин также может поднимать этот вопрос. В любом случае сейчас нужно требовать прекращения огня.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин 15 августа встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, что на Аляске. Это крупнейшая военная база штата, на которой проживает более 32 тысяч человек.