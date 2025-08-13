Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці. Президент США хоче показати швидкий результат щодо завершення війни Росії проти України.

Наприклад, згода так званого очільника Кремля на припинення вогню була б дипломатичною перемогою для американського лідера. Політолог Петро Олещук зауважив 24 Каналу, що Путін може вдатися до маніпуляцій – спочатку погодитися, але порушити його.

Чи можливе припинення вогню?

Петро Олещук підкреслив, що Трамп хоче швидко оголосити про завершення війни, щоб показати результат. Однак його поспішні рішення далеко не завжди успішні. Було б краще, якби американський лідер концентрувався на принципових моментах.

Наприклад, на припиненні вогню. Якби він, наприклад, досягнув від Путіна згоди на повне припинення вогню – це була б його величезна дипломатична перемога. Чи зможе він це зробити? Є достатньо серйозні обґрунтовані сумніви,

– підкреслив він.

Проте Путін може дати Трампу ілюзію припинення вогню, яку він оголосив би своєю перемогою, а потім піти на його порушення, щоб у такий спосіб загнати президента США в пастку. Тоді американський лідер не зможе сказати, що його обдурили, бо Кремль не хотів йти на припинення вогню. Тому це певний ризик.

З іншого боку, Росія хотіла б, щоб атаки України на їхні об'єкти припинилися на деякий час. Тому Путін також може порушувати це питання. У будь-якому випадку зараз потрібно вимагати припинення вогню.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін 15 серпня зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон в місті Анкоридж, що на Алясці. Це найбільша військова база штату, на якій проживає понад 32 тисячі осіб.