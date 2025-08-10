Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Накануне саммита президентов в Кремле вспомнили о претензиях на этот регион.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как в России комментируют встречу президентов на Аляске?

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Аляска является логичным местом для встречи, поскольку США и Россия являются близкими соседями через Берингов пролив и имеют общие экономические интересы на Аляске и в Арктическом регионе.

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев, который присутствовал на встрече Путина со Стивом Уиткоффом 6 августа, назвал Аляску "рожденной в России американкой" и заявил, что она символизирует связи между США и Россией.

Дмитриев также решил вспомнить об "исторических связях" Аляски с Русской православной церковью и бывшем военном и экономическом присутствии России в регионе.

Ранее российские чиновники и государственные медиа неоднократно заявляли, что США должны "вернуть" Аляску России. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в январе 2024 года утверждал, что Россия может ожидать "в любой день" возвращения Аляски – в ответ на заявление Госдепартамента США, который это отрицал.

Ведущие пропагандистских программ Владимир Соловьев и Ольга Скабеева в 2024 году также неоднократно повторяли, что США должны вернуть Аляску России.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в июле 2022 года заявлял, что Россия выдвинет претензии на Аляску в случае замораживания США российских активов за рубежом.