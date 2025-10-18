Укр Рус
Будут последствия: дипломат указал на нюанс в выборе Венгрии как места встречи Трампа и Путина
18 октября, 16:10
3

Будут последствия: дипломат указал на нюанс в выборе Венгрии как места встречи Трампа и Путина

Юлия Гринишина
Основні тези
  • Трамп планирует встретиться с Путиным в Будапеште для переговоров по российско-украинской войне, что может вызвать проблемы для Венгрии из-за ордера МУС на арест Путина.
  • Историк Роман Бессмертный считает, что Украине следует иметь общую позицию с Европой для сотрудничества с президентом США.

Президент США намерен встретиться с российским диктатором в Будапеште, чтобы обсудить возможность мирного урегулирования войны. Венгрия в свое время присоединилась к Римскому статуту, ратифицировала его и стране придется объяснить, почему она не задержит в рамках ордера МУС Путина, если он туда прибудет.

Об этом в интервью 24 Канала отметил историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, спрогнозировав, что если встреча Трампа и Путина там состоится, то венгерского премьера Орбана в дальнейшем ЕС может лишить права голосовать. На этот раз, по словам политика, он убежать от ответственности не сможет.

Встреча Трампа и Путина: почему выбрали Будапешт?

По мнению историка, Дональд Трамп будет тянуть с переговорами, в очередной раз озвучивать громкие заявления. Он подчеркнул, что действия лидера США выглядят крайне странно. По словам Бессмертного, теперь украинской стороне придется тактически менять поведение, а позиция Украины, которую она будет декларировать в Вашингтоне – должна быть общей с Европой и отработана в кругу европейских лидеров.

Европа нам в этом году очень много помогает. Она надеется на то, что Украина всегда будет вместе с ней и будет вырабатывать общую позицию для сотрудничества с Дональдом Трампом, 
– озвучил Бессмертный.

Попытка выбрать для встречи Будапешт, по убеждению историка, это не попытка переместиться в Европу. По его словам, Трамп не понимает, что тема Венгрии и Орбана – это тема сателлита Путина (государство, которое находится под влиянием другого – 24 Канал).

Однако он не может провести эту встречу в европейской стране, потому что там Путина задержат. Поэтому он идет туда, где понимает, что там ему будет комфортно. А в Европе комфортно ему будет только рядом с Орбаном в Будапеште, 
– подчеркнул политик.

Историк подытожил, что Трамп изменил правила, основы морали. Теперь настали времена, когда военному преступнику Путину, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, стелят в США красные дорожки и жмут руку вместо того, чтобы привлечь к ответственности за совершенные преступления.

Основное о вероятной встрече Трампа и Путина:

  • Лидер США 16 октября после того, как поговорил по телефону с Путиным, заявил, что запланировал встретиться с ним. Они согласовали место для общения – Будапешт. Там Трамп планирует в очередной раз провести разговор с главой Кремля относительно поиска путей для завершения войны в Украине.
  • Трамп также озвучил, что Зеленского вероятно там не будет, поскольку между ним и Путиным "много напряжения". Однако американский президент заверил, что с украинским лидером будет держать связь.
  • Виктор Орбан, венгерский премьер-министр, высказался, что его страна готова организовать встречу Трампа и Путина. 17 октября он позвонил российскому диктатору, чтобы обсудить этот вопрос. Глава венгерского МИД Петер Сийярто также сообщил, что Венгрия обеспечит надлежащие условия, чтобы эти переговоры прошли в "спокойных условиях".