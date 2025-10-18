Президент США намерен встретиться с российским диктатором в Будапеште, чтобы обсудить возможность мирного урегулирования войны. Венгрия в свое время присоединилась к Римскому статуту, ратифицировала его и стране придется объяснить, почему она не задержит в рамках ордера МУС Путина, если он туда прибудет.

Об этом в интервью 24 Канала отметил историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, спрогнозировав, что если встреча Трампа и Путина там состоится, то венгерского премьера Орбана в дальнейшем ЕС может лишить права голосовать. На этот раз, по словам политика, он убежать от ответственности не сможет.

Встреча Трампа и Путина: почему выбрали Будапешт?

По мнению историка, Дональд Трамп будет тянуть с переговорами, в очередной раз озвучивать громкие заявления. Он подчеркнул, что действия лидера США выглядят крайне странно. По словам Бессмертного, теперь украинской стороне придется тактически менять поведение, а позиция Украины, которую она будет декларировать в Вашингтоне – должна быть общей с Европой и отработана в кругу европейских лидеров.

Европа нам в этом году очень много помогает. Она надеется на то, что Украина всегда будет вместе с ней и будет вырабатывать общую позицию для сотрудничества с Дональдом Трампом,

– озвучил Бессмертный.

Попытка выбрать для встречи Будапешт, по убеждению историка, это не попытка переместиться в Европу. По его словам, Трамп не понимает, что тема Венгрии и Орбана – это тема сателлита Путина (государство, которое находится под влиянием другого – 24 Канал).

Однако он не может провести эту встречу в европейской стране, потому что там Путина задержат. Поэтому он идет туда, где понимает, что там ему будет комфортно. А в Европе комфортно ему будет только рядом с Орбаном в Будапеште,

– подчеркнул политик.

Историк подытожил, что Трамп изменил правила, основы морали. Теперь настали времена, когда военному преступнику Путину, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, стелят в США красные дорожки и жмут руку вместо того, чтобы привлечь к ответственности за совершенные преступления.

