Перед встречей Путина и Трампа придется сделать много "домашней работы", – Песков
- Москва начинает готовиться к возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште.
- Кремль ожидает обсудить двусторонние отношения и возможность мирного урегулирования войны в Украине.
Ранее была анонсирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Москва заявила, что подготовка "только начинается".
Кремль планирует использовать возможную встречу для обсуждения отношений с США и войны в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ "РИА Новости".
Смотрите также Россия уже стала колонией: политический обозреватель ответил, отвернется ли от нее Китай
Что заявил Песков о встрече США и России?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что перед возможной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа "придется проделать большую домашнюю работу". По его словам, подготовка к переговорам пока не началась, а масштабная организация только стартует.
Москва рассматривает предстоящую встречу как площадку для обсуждения двусторонних отношений с Вашингтоном. Также Кремль ожидает, что эти переговоры могут предоставить возможность для продвижения в направлении "мирного урегулирования войны против Украины".
Отдельно после встречи лидеров Украины и США, Кремль отверг идею остановки войск по линии соприкосновения как возможного первого шага к переговорам. Песков назвал подобные предложения "газетными сообщениями".
"Эта тема (остановки войск – 24 Канал) неоднократно поднималась с различными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ, и этот ответ хорошо известен: последовательность позиции России не меняется", – сказал пресс-секретарь Путина.
Что известно об анонсированной встрече?
16 октября Дональд Трамп пообщался с Владимиром Путиным и объявил о планах встретиться с ним. По словам американского лидера, это может способствовать завершению войны в Украине.
Российский диктатор может встретиться с американским лидером в Будапеште, однако из-за санкций ЕС его самолет вынужден будет облетать воздушное пространство стран Евросоюза.
Президент Зеленский заявил, что Украина готова участвовать во встрече в Будапеште в любом формате. Однако он подчеркнул, что давление только на Украину не приведет к результату.