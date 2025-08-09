Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран в эти выходные планируют встретиться в Британии. Цель – достичь общей позиции перед встречей Трампа и Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что известно о возможной встрече США, Украины и ЕС?

Издание со ссылкой на 3 источника пишет, что встреча американских, украинских и европейских чиновников вроде бы запланирована на эти выходные. Они попытаются достичь общей позиции накануне саммита Трампа и Путина.

Журналисты отмечают, что Украина и несколько союзников по НАТО частно обеспокоены тем, что президент США может согласиться с предложениями российского диктатора о прекращении войны, несмотря на их позиции.

По словам собеседников издания, идея личной встречи в Великобритании возникла во время видеоконференции в пятницу между американскими, украинскими и европейскими чиновниками. Это уже вроде бы третий такой звонок за несколько дней.

В то же время источники отметили, что логистика встречи до сих пор обсуждается, как и то, кто именно будет в ней участвовать.