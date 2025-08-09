Однако один из высокопоставленных чиновников Белого дома отмечает, что ее планирование все еще нечеткое. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Что известно о встрече Трампа и Путина?

По данным источников издания, все еще возможно, что украинский президент Владимир Зеленский может быть "определенным образом привлечен" к встрече Трампа и Путина.

Стоит заметить, что в Белом доме ранее заявляли, что Трамп открыт для встречи как с Путиным, так и с Зеленским. Однако затем президент США предположил, что может начать только со встречи с Путиным, сообщив журналистам, что планирует "начать с России".

Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним как можно скорее. На вопрос о том, станет ли эта встреча последним шансом для России, американский лидер ответил, что ему не нравится использовать такой термин. А также отметил, что Владимир Зеленский и Путин – это двое умных людей.

В то же время, по мнению Трампа, шансы организовать трехстороннюю встречу с украинским и российским лидерами все еще есть.