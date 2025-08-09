По его словам, это обусловлено географическим расположением России и США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также Трамп сказал, станет ли встреча с Путиным последним шансом для России

Что говорят в Москве о месте проведения встречи Трампа и Путина?

По словам Ушакова, Россия и США являются близкими соседями, поэтому вроде бы вполне логично, что встреча глав двух стран пройдет именно на Аляске. Именно там и в Арктике пересекаются экономические интересы Москвы и Вашингтона, поэтому также просматриваются перспективы реализации масштабных проектов.

Кроме этого, помощник диктатора заявил, что на Аляске Путин и Трамп будут обсуждать варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинской войны.

Сообщается, что ближайшие дни Москва и Вашингтон посвятят проработке параметров встречи, и это будет "непростой процесс". В России ожидают, что вторая встреча президентов пройдет на их территории и отмечают, что Трамп уже получил соответствующее приглашение.

Напомним, что ранее президент США заявил, что Путин хочет встретиться с ним как можно скорее. На вопрос о том, станет ли эта встреча последним шансом для России, Трамп ответил, что ему не нравится использовать такой термин. А также отметил, что Владимир Зеленский и Путин – это двое умных людей.