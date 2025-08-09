За його словами, це зумовлено географічним розташуванням Росії та США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що кажуть у Москві про місце проведення зустрічі Трампа та Путіна?

За словами Ушакова, Росія та США є близькими сусідами, тому начебто цілком логічно, що зустріч глав двох країн пройде саме на Алясці. Саме там та в Арктиці перетинаються економічні інтереси Москви та Вашингтону, тому також проглядаються перспективи реалізації масштабних проєктів.

Окрім цього, помічник диктатора заявив, що на Алясці Путін і Трамп обговорюватимуть варіанти досягнення довгострокового мирного врегулювання російсько-української війни.

Повідомляється, що найближчі дні Москва та Вашингтон присвятять опрацюванню параметрів зустрічі, і це буде "непростий процес". У Росії очікують, що друга зустріч президентів пройде на їхній території та зазначають, що Трамп вже отримав відповідне запрошення.

Нагадаємо, що раніше президент США заявив, що Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше. На запитання про те, чи стане ця зустріч останнім шансом для Росії, Трамп відповів, що йому не подобається використовувати такий термін. А також зазначив, що Володимир Зеленський та Путін – це двоє розумних людей.