Высокопоставленные чиновники ЕС призывают Вашингтон отказаться от "одностороннего" обмена территориями с Россией в рамках мирных переговоров по войне в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Читайте также Глава НАТО предполагает, что часть украинских земель может остаться под контролем России

Как в ЕС оценивают мирные переговоры?

Высокопоставленные чиновники ЕС предостерегают Дональда Трампа накануне его встречи с Владимиром Путиным, что любое соглашение должно базироваться на текущей линии фронта и предусматривать гарантии безопасности для Киева.

Российская позиция подается как обмен территориями, но на самом деле это скорее односторонний обмен,

– заявил высокопоставленный чиновник Европейской комиссии.

По его словам, вместо территориальных уступок "гарантии безопасности имеют первоочередное значение для Украины".

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что любое соглашение должно содержать "крепкие гарантии безопасности", которые будут предусматривать "отсутствие ограничений для Вооруженных Сил Украины и поддержки со стороны третьих стран".

Сейчас все чаще появляются признаки того, что Вашингтон начинает менять свою позицию.

Администрация США была очень вовлеченной и проявила заинтересованность в координации позиций с Европой,

– отметил чиновник.

В понедельник, 11 августа, министры иностранных дел стран ЕС должны провести видеоконференцию.

Напомним, ранее ряд европейских лидеров и министров уже выразили поддержку Украине и призвали к справедливому миру. В Европе также отметили, что выступают за суверенитет и территориальную целостность нашего государства.