"Ноль, абсолютно ничего": в ЕС разочарованы, что Трамп ни разу не оказал давления на Путина
- В Европе разочарованы заявлением Трампа о возможной встрече с Путиным, поскольку он не оказал никакого давления на главу Кремля.
- В то же время украинский чиновник надеется на частичное прекращение огня, которое может быть достигнуто из-за переговоров Трампа с Россией.
После того, как Дональд Трамп заявил, что он планирует лично встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время, в европейских столицах царило разочарование.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Как Европа реагирует на заявления Трампа?
Высокопоставленный европейский чиновник рассказал, что они были "смущены", когда узнали, что Трамп планирует встретиться с Путиным.
Несмотря на всю браваду, Трамп еще ни разу не оказал никакого давления на Путина. Ноль. Абсолютно ничего,
– сказал он.
В то же время высокопоставленный украинский чиновник заявил, что пытается сохранять оптимизм относительно саммита Трампа с Путиным, особенно учитывая то, что Россия, похоже, рассматривает возможность частичного прекращения огня, которое включает остановку авиаударов.
В общем, мы все понимаем, что завершение войны полностью зависит от Трампа. Как первый шаг, было бы хорошо, если бы было объявлено частичное прекращение огня – все, кроме линии соприкосновения,
– объяснил собеседник издания.
По его словам, сейчас со всех неформальных каналов раздаются сигналы, что Россия ищет путь к соглашению. В то же время чиновник подчеркнул, что доверие между сторонами полностью разрушено.
Собеседник журналистов добавил, что разговоры о частичном прекращении огня могут быть лишь тактикой Москвы, чтобы успокоить Трампа и подарить ему политическую победу дома накануне промежуточных выборов.
Напомним, 6 августа Дональд Трамп заявил, что планирует провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Американский лидер считает очень вероятным то, что президенты обеих стран согласятся на эту инициативу.