После того, как Дональд Трамп заявил, что он планирует лично встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время, в европейских столицах царило разочарование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Читайте также Тон разговоров Путина и Трампа изменился, а президент США понял, что его хотят обмануть, – WSJ

Как Европа реагирует на заявления Трампа?

Высокопоставленный европейский чиновник рассказал, что они были "смущены", когда узнали, что Трамп планирует встретиться с Путиным.

Несмотря на всю браваду, Трамп еще ни разу не оказал никакого давления на Путина. Ноль. Абсолютно ничего,

– сказал он.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник заявил, что пытается сохранять оптимизм относительно саммита Трампа с Путиным, особенно учитывая то, что Россия, похоже, рассматривает возможность частичного прекращения огня, которое включает остановку авиаударов.

В общем, мы все понимаем, что завершение войны полностью зависит от Трампа. Как первый шаг, было бы хорошо, если бы было объявлено частичное прекращение огня – все, кроме линии соприкосновения,

– объяснил собеседник издания.

По его словам, сейчас со всех неформальных каналов раздаются сигналы, что Россия ищет путь к соглашению. В то же время чиновник подчеркнул, что доверие между сторонами полностью разрушено.

Собеседник журналистов добавил, что разговоры о частичном прекращении огня могут быть лишь тактикой Москвы, чтобы успокоить Трампа и подарить ему политическую победу дома накануне промежуточных выборов.

Напомним, 6 августа Дональд Трамп заявил, что планирует провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Американский лидер считает очень вероятным то, что президенты обеих стран согласятся на эту инициативу.