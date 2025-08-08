Після того, як Дональд Трамп заявив, що він планує особисто зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом, в європейських столицях панувало розчарування.

Як Європа реагує на заяви Трампа?

Високопоставлений європейський чиновник розповів, що вони були "збентежені", коли дізналися, що Трамп планує зустрітися з Путіним.

Попри всю браваду, Трамп ще жодного разу не чинив жодного тиску на Путіна. Нуль. Абсолютно нічого,

– сказав він.

Водночас високопоставлений український чиновник заявив, що намагається зберігати оптимізм щодо саміту Трампа з Путіним, особливо з огляду на те, що Росія, схоже, розглядає можливість часткового припинення вогню, яке включає зупинку авіаударів.

Загалом, ми всі розуміємо, що завершення війни повністю залежить від Трампа. Як перший крок, було б добре, якби було оголошено часткове припинення вогню – все, крім лінії зіткнення,

– пояснив співрозмовник видання.

За його словами, наразі з усіх неформальних каналів лунають сигнали, що Росія шукає шлях до угоди. Водночас посадовець підкреслив, що довіра між сторонами повністю зруйнована.

Співрозмовник журналістів додав, що розмови про часткове припинення вогню можуть бути лише тактикою Москви, щоб заспокоїти Трампа й подарувати йому політичну перемогу вдома напередодні проміжних виборів.

Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп заявив, що планує провести тристоронню зустріч за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Американський лідер вважає дуже ймовірним те, що президенти обох країн погодяться на цю ініціативу.