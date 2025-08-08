Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Як змінилося спілкування Путіна і Трампа?

За словами джерел, під час розмов Трамп часто обговорює свою мету – відродження російсько-американських відносин, що ґрунтується на міцному економічному співробітництві. Водночас Путін вимагає міжнародного визнання контролю Росії над анексованим Кримом і Донбасом.

Колишні й нинішні американські чиновники розповіли WSJ, що бесіди Трампа з Путіним часто затягуються на години – переважно через затяжні тиради очільника Кремля та потребу перекладати сказане. Попри властиву йому нетерплячість і схильність перебивати, Трамп уважно слухає.

Однак телефонна розмова Трампа з Путіним 3 липня тривала лише годину – тобто значно коротше, ніж зазвичай. За словами неназваного високопосадовця з адміністрації США, цього разу у спілкуванні також бракувало теплоти, яка вже стала характерною для розмов президентів.

За словами журналістів, напруги не було, зазначає видання, але Дональд Трамп завершив дзвінок із відчуттям розгубленості.

Представники адміністрації та довірені особи президента стверджують, що цього року між Трампом і Путіним не було серйозних конфліктів. Водночас, за словами сенатора Ліндсі Грема, відбулася низка моментів, які зрештою переконали Трампа в тому, що Путін намагався його обдурити.

Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп заявив, що планує провести тристоронню зустріч за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Американський лідер вважає дуже ймовірним те, що президенти обох країн погодяться на цю ініціативу.