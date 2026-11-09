"Поддерживаем контакты": в МИД Китая прокомментировали возможную встречу Трампа, Си и Путина

Китай ведет диалог с США и Россией о встрече лидеров на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18 – 19 ноября. В Пекине подтвердили наличие контактов, однако признали, что точных сведений о проведении таких переговоров пока нет.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге заявил о взаимодействии с Вашингтоном и Москвой в связи с переговорами глав трех государств. Дипломат подчеркнул, что на данный момент китайская сторона не располагает дополнительной информацией о том, состоится ли такая встреча, сообщает "Укринформ".

Что известно о подготовке саммита?

Ежегодная встреча лидеров более 20 стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

В ней должны принять участие представители США, Китая, Японии, Канады и России.

Китай поддерживает контакты с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств – Китая, США и России,

– отметил Го Цзякунь.

В то же время дипломат повторил, что конкретных решений или подтверждений относительно формата переговоров пока нет.

Позиция сторон и оговорки

Ранее американский лидер заявил, что рассчитывает встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином на предстоящем мероприятии. Среди тем для обсуждения назывались денуклеаризация и урегулирование глобальных конфликтов.

До этого Дональд Трамп публично заявлял, что обсудить множество вопросов т во время поездки в Китай.

В то же время СМИ сообщали, что такая встреча создает серьезные проблемы для китайского руководства из-за риска кулуарных договоренностей по Украине.