Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еще 7 лидеров стран-членов ЕС подготовили совместное заявление о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры европейских государств заверили, что готовы способствовать организации трехстороннего саммита Украины, России и США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Европейской комиссии.

Что сказали в ЕС после саммита Трампа и Путина?

Среди европейских лидеров, которые сделали заявление, были: президент Франции Эммануэль Макрона, премьер-министр Италии Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейского Совета Антониу Кошта.

Руководители европейских государств и структур ЕС отметили, что утром 16 августа президент Дональд Трамп провел для них и Президента Украины Владимира Зеленского онлайн-встречу, где отчитался о результатах своей встречи с президентом России на Аляске 15 августа 2025 года.

Европейские лидеры приветствовали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращения агрессивной войны России и достижения справедливого и прочного мира.

Мы также готовы сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы,

– указано в заявлении.

Там также отмечено, что в Евросоюзе есть четкие понимание, что Украина должна иметь неизменные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть в этом активную роль. Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные Силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО", – заявили европейские руководители.

Кроме того, они отметили, что Украина сама должна принимать решения относительно своей территории, а международные границы не должны меняться силой.

Европейские лидеры заверили, что продолжат свою поддержку Украине, а также имеют решимость сделать больше, чтобы страна оставалась сильной, смогла достичь прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира.

Пока в Украине продолжаются убийства, мы готовы поддерживать давление на Россию. Мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на военную экономику России, пока не будет установлен справедливый и длительный мир,

– указано в заявлении.

Европейские лидеры отметили, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность ЕС в работе над достижением мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы.