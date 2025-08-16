Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ще 7 лідерів країн-членів ЄС підготували спільну заяву щодо зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Лідери європейських держав запевнили, що готові сприяти організації тристороннього саміту України, Росії та США.

Що сказали в ЄС після саміту Трампа і Путіна?

Серед європейських лідерів, які зробили заяву, були: президент Франції Еммануель Макрона, прем'єр-міністерка Італії Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

Очільники європейських держав та структур ЄС зазначили, що вранці 16 серпня президент Дональд Трамп провів для них і Президента України Володимира Зеленського онлайн-зустріч, де відзвітувався про результати своєї зустрічі з президентом Росії на Алясці 15 серпня 2025 року.

Європейські лідери привітали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру.

Ми також готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи

– зазначено в заяві.

Там також наголошено, що у Євросоюзі є чіткі розуміння, що Україна повинна мати незмінні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.

"Ми вітаємо заяву президента Трампа, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати в цьому активну роль. Жодних обмежень не повинно бути накладено на Збройні Сили України чи її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО", – заявили європейські очільники.

Окрім того, вони зазначили, що Україна сама має ухвалювати рішення стосовно своєї території, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Європейські лідери запевнили, що продовжать свою підтримку Україні, а також мають рішучість зробити більше, щоб країна залишалася сильною, змогла досягти припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру.

Доки в Україні тривають вбивства, ми готові підтримувати тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир

– зазначено у заяві.

Європейські лідери наголосили, що Україна може розраховувати на непохитну солідарність ЄС у роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.