На фоне угроз Трампа: что Си Цзиньпин может привезти на переговоры в США

Отношения между США и Китаем остаются напряженными из-за торговых споров, угроз введения новых пошлин и сотрудничества Пекина с Россией и Ираном. Несмотря на это, запланированный визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты, скорее всего, состоится, и стороны попытаются найти точки соприкосновения в вопросах, влияющих на мировую экономику и безопасность.

Канадская журналистка Алла Кадиш в эфире 24 Канала объяснила , с какой позицией китайский лидер может прибыть на переговоры и почему Дональд Трамп способен добиться от него того, что он хочет. Она также рассказала, почему громкие угрозы Вашингтона ввести пошлины не всегда превращаются в реальные ограничения против Пекина.

Визит Си Цзиньпина в США

Запланированная встреча Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, скорее всего, состоится, несмотря на напряженность в отношениях между США и Китаем. У Пекина и Вашингтона достаточно тем для разговора, а подготовкой переговоров занимается не только американский президент, но и госсекретарь Марко Рубио, а также команда, которая формирует позицию США по каждому вопросу.

Визит может пройти со всеми дипломатическими почестями, однако убедить китайского лидера изменить свою политику Трампу будет сложно. Си Цзиньпин приедет как глава государства, которое имеет собственные интересы и не готово выполнять требования Вашингтона лишь из-за публичного давления или угроз.

Все будет очень красиво, но я убеждена, что Трампу не удастся убедить Си почему-то изменить свою позицию. С ним вынуждены считаться, но слушаться его и делать то, что он хочет, никто не будет,

– сказала Кадиш.

Одной из возможных тем станет война с участием Ирана, если к моменту встречи боевые действия будут продолжаться. Китай не заинтересован в дальнейшей эскалации, поскольку она повышает цены на нефть и создает дополнительные риски для его экономики. Си Цзиньпин может попытаться привезти в США предложения, которые помогут смягчить ситуацию.

Думаю, Си попытается снизить напряжение. Это может быть его миссией, потому что он не заинтересован в этой войне: нефть дорожает, а Китаю это не нужно,

– пояснила журналистка.

Переговоры могут дать сторонам возможность согласовать позиции по Ирану и другим международным вопросам, однако быстрого изменения курса Пекина ожидать не стоит.

Тарифные угрозы Трампа в адрес Китая

Вашингтон регулярно угрожает Пекину новыми тарифами, в частности из-за закупок российской нефти. Однако Китай не заинтересован отказываться от выгодных энергоресурсов, а Соединенные Штаты пока не демонстрируют готовности ввести ограничения, которые действительно нанесут серьезный ущерб китайской экономике и испортят отношения между странами.

Трамп постоянно угрожает нефтяными санкциями, но в отношении Китая до сих пор ничего не сделано,

– отметила Кадиш.

Индию и Китай пытаются защитить от самых жестких вторичных ограничений, ведь Вашингтон не хочет терять возможность договариваться с большими державами. Когда дело доходит до конкретных решений, американский президент смягчает позицию и ищет компромисс с Пекином.

Когда речь заходит о конкретных вопросах с Китаем, Трамп постоянно отступает и идет на уступки. Это скорее демонстрация угроз, чем реальные санкции,

– пояснила журналистка.

До встречи стороны могут продолжать обмениваться жесткими заявлениями и анонсировать новые тарифы, однако Пекин вряд ли изменит политику только из-за публичного давления со стороны Вашингтона.

Кадиш оценила предстоящую встречу Трампа и Си: смотрите видео