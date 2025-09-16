Трамп и Зеленский могут скоро встретиться: Рубио назвал место и приблизительную дату
- Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
- По его словам, Трамп продолжает прилагать усилия для окончания войны в Украине.
Никакого прогресса в урегулировании войны в Украине достигнуто не было. Дональд Трамп, однако, все еще надеется поспособствовать мирному соглашению между Киевом и Москвой.
Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского, передает 24 Канал со ссылкой на AFP.
Зачем Трамп и Зеленский встретятся?
Рубио заявил, что Трамп много приложил усилий для того, чтобы закончить войну в Украине. Он провел многочисленные разговоры с Путиным и имел несколько встреч с Зеленским. Госсекретарь добавил, что на следующей неделе президент США, вероятно, снова встретится с президентом Украины. Это произойдет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Рубио отметил, что американский лидер будет продолжать добиваться мира.
"Со временем президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не на этом этапе, но может до него дойти", – допустил чиновник. Госсекретарь добавил, что в случае если Трамп выйдет из переговоров или введет санкции против России и скажет: "Все, я завершил", тогда в мире не останется никого, кто мог бы быть посредником в завершении конфликта.
Что известно о встречах Зеленского и Трампа?
После того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, он четыре раза встречался с Владимиром Зеленским.
Первая встреча состоялась 28 февраля в Белом доме. Она стала скандальной. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс Вэнс публично раскритиковали Зеленского, обвинив его в неблагодарности, а затем на короткое время прекратили военную и разведывательную поддержку Украины.
Вторая встреча политиков состоялась на похоронах Папы Франциска в Риме. Она была короткой, но символизировала потепление отношений Киева и Вашингтона.
Третьи переговоры президентов прошли на полях саммита НАТО в конце июня.
Четвертая встреча прошла 18 августа в Белом доме при участии лидеров Европы. Она состоялась через три дня после саммита Трампа и Путина на Аляске.