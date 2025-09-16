Никакого прогресса в урегулировании войны в Украине достигнуто не было. Дональд Трамп, однако, все еще надеется поспособствовать мирному соглашению между Киевом и Москвой.

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского, передает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Зачем Трамп и Зеленский встретятся?

Рубио заявил, что Трамп много приложил усилий для того, чтобы закончить войну в Украине. Он провел многочисленные разговоры с Путиным и имел несколько встреч с Зеленским. Госсекретарь добавил, что на следующей неделе президент США, вероятно, снова встретится с президентом Украины. Это произойдет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Рубио отметил, что американский лидер будет продолжать добиваться мира.

"Со временем президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не на этом этапе, но может до него дойти", – допустил чиновник. Госсекретарь добавил, что в случае если Трамп выйдет из переговоров или введет санкции против России и скажет: "Все, я завершил", тогда в мире не останется никого, кто мог бы быть посредником в завершении конфликта.

Что известно о встречах Зеленского и Трампа?