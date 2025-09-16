Трамп і Зеленський можуть скоро зустрітися: Рубіо назвав місце та приблизну дату
- Держсекретар США Марко Рубіо анонсував зустріч Трампа і Зеленського на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
- За його словами, Трамп продовжує докладати зусилля для закінчення війни в Україні.
Жодного прогресу у врегулюванні війни в Україні досягнуто не було. Дональд Трамп, однак, усе ще сподівається посприяти мирній угоді між Києвом і Москвою.
Держсекретар США Марко Рубіо анонсував зустріч Трампа і Зеленського, передає 24 Канал із посиланням на AFP.
Дивіться також Зеленський розкритикував умову Трампа для введення нових санкцій проти Росії, – ЗМІ
Навіщо Трамп і Зеленський зустрінуться?
Рубіо заявив, що Трамп багато доклав зусиль для того, аби закінчити війну в Україні. Він провів численні розмови з Путіним і мав кілька зустрічей із Зеленським. Держсекретар додав, що наступного тижня президент США, ймовірно, знову зустрінеться з президентом України. Це відбудеться на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
Рубіо наголосив, що американський лідер продовжуватиме домагатися миру.
"З часом президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не на цьому етапі, але може до нього дійти", – допустив чиновник. Держсекретар додав, що у разі якщо Трамп вийде з переговорів або запровадить санкції проти Росії й скаже: "Все, я завершив", тоді у світі не залишиться нікого, хто міг би бути посередником у завершенні конфлікту.
Що відомо про зустрічі Зеленського і Трампа?
Після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, він чотири рази зустрічався із Володимиром Зеленським.
Перша зустріч відбулася 28 лютого в Білому домі. Вона стала скандальною. Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс Венс публічно розкритикували Зеленського, звинувативши його у невдячності, а потім на короткий час припинили військову та розвідувальну підтримку України.
Друга зустріч політиків відбулася на похоронах Папи Франциска у Римі. Вона була короткою, але символізувала потепління відносин Києва і Вашингтона.
Треті переговори президентів пройшли на полях саміту НАТО наприкінці червня.
Четверта зустріч пройшла 18 серпня у Білому домі за участі лідерів Європи. Вона відбулася за три дні після саміту Трампа та Путіна на Алясці.