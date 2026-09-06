Не только Виткофф и Кушнер: кто из официальных лиц США прибыл на переговоры в Россию, – Axios

В субботу, 5 сентября, специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. В состав американской делегации также вошли несколько высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает журналист издания Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

Кто вошел в состав делегации США и что обсуждали?

Ключевой темой разговора стало продвижение американской программы по установлению мира. Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых официально объявят уже в ближайшие недели.

По данным журналистов Axios и Reuters, кроме Виткоффа и Кушнера, в американскую делегацию вошли представители Рады национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США.

Особое внимание во время визита уделили экономическим вопросам. Исполняющий обязанности главы подразделения Минфина США по санкциям Джин Лэнг встретился со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым. Хотя чиновник Минфина не присутствовал на непосредственной встрече с Путиным, стороны, вероятно, обсуждали дальнейшую судьбу американских санкций против России.

Уже в воскресенье, 6 сентября, американская делегация отправляется в Украину для проведения аналогичных продуктивных переговоров с руководством страны.

Напомним, 5 сентября спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры длились более трех часов и завершились около 23:00 по местному времени. Стороны обсудили возможные пути урегулирования войны, а также потенциальные российско-американские проекты.

Впоследствии стало известно, что посланцы Трампа прибыли в польский Жешув накануне запланированного визита в Киев для проведения мирных переговоров. По данным Flightradar24, их самолет приземлился в местном аэропорту.

Ожидается, что американская делегация посетит украинскую столицу уже 6 сентября.