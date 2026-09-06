Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar24.

Американские переговорщики в Польше

Виткофф и Кушнер прибыли в Жешув в Польше накануне запланированного визита в Киев, где должны провести переговоры о завершении войны.

По данным Flightradar24, их самолет несколько минут назад приземлился в аэропорту Жешува.

До этого представители США находились в Москве, где встречались с российским диктатором Путиным и обсуждали возможные пути мирного урегулирования.

Отметим, что встреча американских переговорщиков и президента России длилась более 3 часов. Соратник Путина Ушаков сообщил, что Виткофф и Кушнер воспользуются во время переговоров в Киеве оценками Путина относительно возможных путей урегулирования войны. По его словам, переговоры также касались потенциальных масштабных российско-американских проектов.