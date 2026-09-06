Про це стало відомо із даних сервісу Flightradar24.

Американські переговірники у Польщі

Віткофф і Кушнер прибули до Жешува в Польщі напередодні запланованого візиту до Києва, де мають провести переговори щодо завершення війни.

За даними Flightradar24, їхній літак кілька хвилин тому приземлився в аеропорту Жешува.

До цього представники США перебували в Москві, де зустрічалися з російським диктатором Путіним і обговорювали можливі шляхи мирного врегулювання.

Зауважимо, зустріч американських переговірників та президента Росії тривала понад 3 години. Поплічник Путіна Ушаков повідомив, що Віткофф і Кушнер використають під час контактів у Києві оцінки Путіна щодо можливих шляхів врегулювання війни. За його словами, переговори також стосувалися потенційних масштабних російсько-американських проєктів.