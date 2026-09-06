Про це повідомляє журналіст видання Axios із посиланням на представника Білого дому.

Хто увійшов до делегації США та що обговорювали?

Ключовою темою розмови стало просування американської програми зі встановлення миру. Сторони обговорили змістовні плани подальших кроків, про які офіційно оголосять уже в найближчі тижні.

За даними журналістів Axios та Reuters, крім Віткоффа та Кушнера, до американської делегації увійшли представники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів США.

Окрему увагу під час візиту приділили економічним питанням. Виконувач обов'язків голови підрозділу Мінфіну США із санкцій Джин Ленг зустрівся зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Хоча посадовець Мінфіну не був присутній на безпосередній зустрічі з Путіним, сторони ймовірно обговорювали подальшу долю американських санкцій проти Росії.

Вже у неділю, 6 вересня, американська делегація вирушає до України для проведення аналогічних продуктивних перемовин із керівництвом держави.

Нагадаємо, 5 вересня спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори тривали понад три години та завершилися близько 23:00 за місцевим часом. Сторони обговорили можливі шляхи врегулювання війни, а також потенційні російсько-американські проєкти.

Згодом стало відомо, що посланці Трампа прибули до польського Жешува напередодні запланованого візиту до Києва для мирних переговорів. За даними Flightradar24, їхній літак приземлився в місцевому аеропорту.

Очікується, що американська делегація відвідає українську столицю вже 6 вересня.