Мастерский переговорщик, Трамп расхвалил спецпосланника Виткоффа за дипломатические способности

Дональд Трамп похвалил своего спецпосланника Стива Уиткоффа за умение договариваться с Владимиром Путиным. Их первая встреча в Кремле длились более четырех часов

Об этом американский лидер сообщил в среду, 19 февраля, во время своего выступления на заседании Совета мира.

Смотрите также Не являются универсальными переговорщиками: почему именно Уиткофф и Кушнер присутствуют в мирном процессе

Как Трамп охарактеризовал Уиткоффа?

Трамп поделился историей первых переговоров Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Кремле. По словам главы США, сначала планировалась встреча на 15 – 20 минут, поскольку он считал, что спецпосланник мало осведомлен в вопросе России и политики Путина. Впрочем переговоры затянулись на четыре часа.

Глава государства отметил, что несколько раз он пытался позвонить Виткоффу во время его визита в Кремль, но тот оставался на встрече с российским президентом.

Я перезваниваю: "Скажите Стиву, чтобы позвонил мне, когда закончит. Я хочу узнать, что, черт возьми, происходит". Три часа, четыре часа. Они были вместе четыре часа во время первой встречи. Это талант. И они нашли общий язык,

– сказал Трамп.

Американский лидер также подчеркнул авторитет Виткоффа, отметив, что его уважают в США, Европе и даже России.

"Все его любят. Украина любит его, Европа любит его, Россия любит его", – добавил Трамп.

Что ранее о Виткоффе говорил Трамп?