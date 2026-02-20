Мастерский переговорщик, Трамп расхвалил спецпосланника Виткоффа за дипломатические способности
Дональд Трамп похвалил своего спецпосланника Стива Уиткоффа за умение договариваться с Владимиром Путиным. Их первая встреча в Кремле длились более четырех часов
Об этом американский лидер сообщил в среду, 19 февраля, во время своего выступления на заседании Совета мира.
Как Трамп охарактеризовал Уиткоффа?
Трамп поделился историей первых переговоров Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Кремле. По словам главы США, сначала планировалась встреча на 15 – 20 минут, поскольку он считал, что спецпосланник мало осведомлен в вопросе России и политики Путина. Впрочем переговоры затянулись на четыре часа.
Глава государства отметил, что несколько раз он пытался позвонить Виткоффу во время его визита в Кремль, но тот оставался на встрече с российским президентом.
Я перезваниваю: "Скажите Стиву, чтобы позвонил мне, когда закончит. Я хочу узнать, что, черт возьми, происходит". Три часа, четыре часа. Они были вместе четыре часа во время первой встречи. Это талант. И они нашли общий язык,
– сказал Трамп.
Американский лидер также подчеркнул авторитет Виткоффа, отметив, что его уважают в США, Европе и даже России.
"Все его любят. Украина любит его, Европа любит его, Россия любит его", – добавил Трамп.
Что ранее о Виткоффе говорил Трамп?
В декабре 2025 года Трамп заявлял, что Уиткофф "ничего не знает о России", однако считал его "прекрасным мастером сделок".
В октябре 2025 года во время своего выступления в израильском Кнессете Трамп также вспоминал переговоры Виткоффа с Путиным и вспомнил пятичасовой диалог, который продемонстрировал дипломатический талант спецпосланника.
К слову, Юрий Ушаков хвастался, что Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин достигли уровня взаимопонимания, который сделал их последние переговоры в Москве "действительно дружественными".