Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что его страна поддерживает инициативы по предоставлению гарантий безопасности для Украины и формулу мира Зеленского. А сам чиновник хочет наладить дружеские отношения с Киевом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Роберта Фицо и Владимира Зеленского.

Смотрите также Зеленский и Фицо провели встречу в Ужгороде: о чем говорили и какие результаты

Что сказал Фицо о гарантиях безопасности для Украины?

Переговоры президента Украины и словацкого премьера стали новым шагом для построения добрососедских отношений между странами. Роберт Фицо заявил, что Украина должна получить справедливый мир и имеет "очень хорошую" европейскую перспективу. Чиновник пожелал, чтобы Киев быстро получил от партнеров гарантии безопасности и отметил, что Словакия тоже будет поддерживать все инициативы.

Словацкая Республика, как маленькая страна, не может играть в этом решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня и которые ведут к миру,

– сказал Фицо.

Таким образом премьер-министр заявил, что хотя Словакия и защищает собственные интересы, но одновременно уважает Украину.

Роберт Фицо также сделал заявление о своей антиукраинской позиции, отметив, что Словакия и Украина действительно имеют несколько разные взгляды. Несмотря на это премьер-министр хочет, чтобы отношения с Киевом были хорошими.

"Мы могли объяснить друг другу некоторые моменты и настаивать на своих точках зрения. О некоторых темах у нас разные мнения, но такова жизнь, в жизни такое бывает. Я уважаю и слышу президента (Зеленского – 24 Канал), президент уважает и слышит меня", – сказал чиновник.

Роберт Фицо отметил, что Словакия не будет участвовать в реализации послевоенных гарантий безопасности Украины. Однако государство расскажет, каких ошибок не стоит допускать на пути к евроинтеграции.

Во время встречи с медиа журналисты спросили Фицо, предлагал ли ему Владимир Путин применить энергетическую блокаду Украины. По словам премьера Словакии, такого не было. В Китае он якобы говорил с российским диктатором только о двустороннем сотрудничестве.

Что еще говорили Зеленский и Фицо в Ужгороде?