Мы поддерживаем все инициативы, – Фицо сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал инициативы предоставления гарантий безопасности для Украины и выразил желание наладить дружеские отношения с Киевом.
- Во время переговоров в Ужгороде Зеленский и Фицо обсудили поддержку Словакии в движении в ЕС, энергетическую независимость Европы, и возможное сотрудничество в экономических и инфраструктурных сферах.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что его страна поддерживает инициативы по предоставлению гарантий безопасности для Украины и формулу мира Зеленского. А сам чиновник хочет наладить дружеские отношения с Киевом.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Роберта Фицо и Владимира Зеленского.
Что сказал Фицо о гарантиях безопасности для Украины?
Переговоры президента Украины и словацкого премьера стали новым шагом для построения добрососедских отношений между странами. Роберт Фицо заявил, что Украина должна получить справедливый мир и имеет "очень хорошую" европейскую перспективу. Чиновник пожелал, чтобы Киев быстро получил от партнеров гарантии безопасности и отметил, что Словакия тоже будет поддерживать все инициативы.
Словацкая Республика, как маленькая страна, не может играть в этом решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня и которые ведут к миру,
– сказал Фицо.
Таким образом премьер-министр заявил, что хотя Словакия и защищает собственные интересы, но одновременно уважает Украину.
Роберт Фицо также сделал заявление о своей антиукраинской позиции, отметив, что Словакия и Украина действительно имеют несколько разные взгляды. Несмотря на это премьер-министр хочет, чтобы отношения с Киевом были хорошими.
"Мы могли объяснить друг другу некоторые моменты и настаивать на своих точках зрения. О некоторых темах у нас разные мнения, но такова жизнь, в жизни такое бывает. Я уважаю и слышу президента (Зеленского – 24 Канал), президент уважает и слышит меня", – сказал чиновник.
Роберт Фицо отметил, что Словакия не будет участвовать в реализации послевоенных гарантий безопасности Украины. Однако государство расскажет, каких ошибок не стоит допускать на пути к евроинтеграции.
Во время встречи с медиа журналисты спросили Фицо, предлагал ли ему Владимир Путин применить энергетическую блокаду Украины. По словам премьера Словакии, такого не было. В Китае он якобы говорил с российским диктатором только о двустороннем сотрудничестве.
Что еще говорили Зеленский и Фицо в Ужгороде?
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что переговоры в Ужгороде утвердили поддержку Словакии в движении в ЕС и общее видение стран по этому вопросу. Зеленский и Фицо также говорили об энергетической независимости Европы, контакты в Китае и сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных сферах.
Зеленский проинформировал премьер-министра Словакии о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и о результатах заседания "коалиции желающих".
На переговорах Владимир Зеленский заявил, что было бы правильно, если бы Словакия стала частью новой системы европейской безопасности и больше не зависела от российских энергоносителей. Украина, по его словам, готова это обеспечить.
Зеленский и Фицо снова могут встретиться в Словакии 20 октября. Об этом рассказал президент страны Петер Пеллегрини.