Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що його країна підтримує ініціативи з надання гарантій безпеки для України та формулу миру Зеленського. А сам посадовець хоче налагодити дружні стосунки з Києвом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Роберта Фіцо та Володимира Зеленського.

Що сказав Фіцо про гарантії безпеки для України?

Перемовини президента України та словацького прем'єра стали новим кроком для побудови добросусідських відносин між країнами. Роберт Фіцо заявив, що Україна має здобути справедливий мир і має "дуже хорошу" європейську перспективу. Посадовець побажав, щоб Київ швидко отримав від партнерів гарантії безпеки та зазначив, що Словаччина теж підтримуватиме всі ініціативи.

Словацька Республіка, як маленька країна, не може відігравати в цьому вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню і які ведуть до миру,

– сказав Фіцо.

Таким чином прем'єр-міністр заявив, що хоча Словаччина й захищає власні інтереси, але водночас поважає Україну.

Роберт Фіцо також зробив заяву про свою антиукраїнську позицію, зазначивши, що Словаччина та Україна дійсно мають дещо різні погляди. Попри це прем'єр-міністр хоче, щоб відносини з Києвом були хорошими.

"Ми могли пояснити один одному деякі моменти і наполягати на своїх точках зору. Про деякі теми у нас різні думки, але таке життя, в житті таке буває. Я поважаю і чую президента (Зеленського – 24 Канал), президент поважає і чує мене", – сказав посадовець.

Роберт Фіцо зауважив, що Словаччина не братиме участь в реалізації повоєнних гарантій безпеки Україні. Однак держава розповість, яких помилок не варто припускатися на шляху до євроінтеграції.

Під час зустрічі з медіа журналісти запитали Фіцо, чи пропонував йому Володимир Путін застосувати енергетичну блокаду України. За словами прем'єра Словаччини, такого не було. У Китаї він нібито говорив з російським диктатором лише про двосторонню співпрацю.

Що ще говорили Зеленський та Фіцо в Ужгороді?