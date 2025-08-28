Генсек НАТО Марк Рютте высказался о возможной встрече Зеленского и Путина. Он заявил, что все еще надеется, что она таки будет.

С таким заявлением Рютте выступил 28 августа на открытии завода по производству боеприпасов Rheinmetall в Нижней Саксонии, что в западной Германии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что сказал Рютте о встрече Зеленского и Путина?

Рютте во время своего выступления заявил, что Зеленский "доказал свою преданность" встрече. Теперь ход за Путиным – он должен "быть в игре" и выполнить то, что он говорил Трампу на Аляске.

Также у генсека поинтересовались, верит ли он в то, что российский диктатор будет придерживаться соглашения, на которое согласится. Однако, прямого ответа Рютте не дал, но при этом отметил, что именно поэтому надо продолжать работать над гарантиями безопасности и перевооружением Европы и Украины.

В то же время он отметил, что работа над гарантиями безопасности продолжается и это сложный процесс, который "нельзя решить за 9 дней". Несмотря на все, США к этому будут привлечены

К слову, на открытии завода, где был Рютте, будут производить 155-мм снаряды для немецких военных, а также увеличение вооружения Украины.

Встреча Зеленского и Путина: последние новости