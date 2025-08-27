Поэтому встреча может быть на Ближнем Востоке или в Турции. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что пока Россия может не соглашаться на нее.
Смотрите также Мир с Россией не будет быстрым: нардеп сравнила переговоры с окончанием Второй мировой
Где встреча Путина и Зеленского точно не состоится?
Экс-сотрудник СБУ отметил, что россияне неоднократно вбрасывали в инфопространство предложение, чтобы Зеленский приехал на встречу с Путиным в Москву. Однако этого точно не произойдет. Так же российский диктатор не приедет в Киев.
Для нашей страны также неприемлемы Минск и Венгрия. Они не могут быть нейтральными. Ранее в Минске наши делегации были под колпаком российской ФСБ и КГБ – они пытались наших дипломатов контролировать и подслушивать в их номерах. Между тем для Кремля неприемлема Европа, Путин боится туда ехать, в частности учитывая опасность перелета,
– объяснил он.
Поэтому, по словам Ступака, остается несколько вариантов места для встречи – Турция и страны Ближнего Востока. Эти страны подойдут и Украине, и России.
В то же время экс-сотрудник СБУ добавил, что в ближайшее время ожидать встречи не стоит, потому что России она неинтересна – у нее есть успехи на фронте. Основу для встречи можно будет разве наработать, когда перед ней будут встречаться небольшие контактные группы обеих сторон.
Встреча Зеленского и Путина: что известно на данный момент?
- В Белом доме сообщили, что российский диктатор готов встретиться с президентом Украины, и подготовка к этому продолжается. США должны присоединиться к ее организации.
- В то же время Сергей Лавров заявил, что перед встречей "надо проработать все вопросы". Он также поставил под сомнение легитимность Зеленского, из-за чего якобы Путин не хочет подписывать с ним мирное соглашение.
- Между тем Зеленский заявил о необходимости подготовки встречи с Путиным. По его словам, сначала нужно определить все условия и требования, подготовить гарантии безопасности и обсудить детали будущей системы защиты. Однако он также сказал, что действия Кремля указывают на неготовность к встрече.
- Дональд Трамп же сравнил Зеленского и Путина с "маслом и уксусом", потому что они "не ладят. Президент США пока еще не знает, будет ли присутствовать на этих переговорах.