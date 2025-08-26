Об этом в эфире 24 Канала отметила народный депутат Наталья Пипа, добавив, что сегодня российская сторона выдвигает немало требований, однако некоторые из них уже не фигурируют.

Смотрите также Единственный лидер, который атаковал Россию: почему встреча Путина и Зеленского не пройдет в ближайшее время

Из четырех соглашений между Украиной и Россией ни одно не действует

Сегодня, когда Путин выдвигает свои условия, в частности о необходимости признания русского языка как второго государственного, относительно территорий, московского патриархата, следует обратить внимание на то, что в перечне уже нет условия о демилитаризации Украины.

На любых переговорах в начале просится все, чего хочется, а потом участники сходятся на определенной части,

– озвучила Пипа.

То, что диктатор России не хочет сегодня встречаться с президентом Украины, по словам народного депутата, закономерно. Еще не наступил этот этап.

Переговоры о завершении Второй мировой войны длились ориентировочно два года. Поэтому этот диалог необходим и смешно ожидать, что это будет быстро,

– отметила нардеп.

Наталья Пипа отметила, что украинская сторона убедительно идет дальше, заявляя, что без гарантий безопасности не может быть между Украиной и Россией мирного соглашения. Она напомнила, что сегодня действует четыре таких соглашения, но ни одно из них не имеет эффекта.

"1991 год, Россия признала наши границы. Будапештский меморандум, Россия обещала в случае угрозы защищать нас. Впоследствии были Минск-1, Минск-2. Четыре мирных соглашения мы с россиянами имеем сегодня. Какое из них работает? Ни одно!", – подчеркнула Пипа.

Поэтому Украина, по словам нардепа, сейчас не верит в мирное соглашение с Россией, а только в гарантии безопасности от своих партнеров. Ныне, как подытожила народная избранница, страны ЕС, Великобритания, США являются гарантами и союзниками нашего государства и озвучивают, чем готовы помогать Украине для ее защиты в послевоенный период.

Мирные переговоры: на каком они этапе?