Тому зустріч може бути на Близькому Сході або в Туреччині. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що поки що Росія може не погоджуватись на неї.
Дивіться також Мир з Росією не буде швидким: нардепка порівняла переговори із закінченням Другої світової
Де зустріч Путіна та Зеленського точно не відбудеться?
Ексспівробітник СБУ зазначив, що росіяни неодноразово вкидали в інфопростір пропозицію, щоб Зеленський приїхав на зустріч з Путіним до Москви. Однак цього точно не відбудеться. Так само російський диктатор не приїде до Києва.
Для нашої країни також неприйнятні Мінськ та Угорщина. Вони не можуть бути нейтральними. Раніше в Мінську наші делегації були під ковпаком російської ФСБ і КДБ – вони намагались наших дипломатів контролювати та підслуховувати в їхніх номерах. Тим часом для Кремля неприйнятна Європа, Путін боїться туди їхати, зокрема з огляду на небезпеку перельоту,
– пояснив він.
Тому, за словами Ступака, залишається кілька варіантів місця для зустрічі – Туреччина та країни Близького Сходу. Ці країни підійдуть і Україні, і Росії.
Водночас ексспівробітник СБУ додав, що найближчим часом очікувати зустрічі не варто, бо Росії вона нецікава – у неї є успіхи на фронті. Підґрунтя для зустрічі можна буде хіба напрацювати, коли перед нею будуть зустрічатись невеликі контактні групи обох сторін.
Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо на цей момент?
- У Білому домі повідомили, що російський диктатор готовий зустрітись з президентом України, і підготовка до цього триває. США мають долучитись до її організації.
- Водночас Сергій Лавров заявив, що перед зустріччю "треба опрацювати усі питання". Він також поставив під сумнів легітимність Зеленського, через що буцімто Путін не хоче підписувати з ним мирну угоду.
- Тим часом Зеленський заявив про необхідність підготовки зустрічі з Путіним. За його словами, спершу потрібно окреслити всі умови та вимоги, підготувати гарантії безпеки та обговорити деталі майбутньої системи захисту. Однак він також сказав, що дії Кремля вказують на неготовність до зустрічі.
- Дональд Трамп же порівняв Зеленського та Путіна з "олією та оцтом", бо вони "не ладнають. Президент США поки ще не знає, чи буде присутній на цих переговорах.