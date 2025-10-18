Напряженная, откровенная и неудобная, – CNN о встрече Зеленского и Трампа
- Трамп отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк" из-за разных взглядов с Зеленским на будущее войны.
- Встреча была напряженной, где Трамп настаивал на прекращении огня и выразил обеспокоенность относительно эскалации конфликта.
17 октября в США прошла встреча Зеленского и Трампа. СМИ описывают ее как "напряженную" и "неудобную".
Как прошла встреча Трампа и Зеленского?
В CNN отмечают, что Трамп отказывается предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", потому что у него с Зеленским разные взгляды относительно будущего войны.
Встреча украинской и американской команд длилась несколько часов. Как отмечает издание, некоторые назвали ее "напряженной, откровенной и порой неудобной беседой".
Трамп четко дал Зеленскому понять во время "прямого и честного" разговора, что пока украинский лидер не получит ракеты дальнего радиуса действия, которые могут достичь далекой территории России, к которым он стремится. Один чиновник сказал, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта, и он обеспокоен потенциальными потерями во время предстоящей суровой зимы,
Трамп настаивал на прекращении огня на нынешней линии фронта и призвал к "прекращению убийств".
Один из американских чиновников добавил, что "обе стороны должны заключить соглашение", потому что "условия будут только ухудшаться".
Что сказал Зеленский о встрече с Трампом?
Президент Зеленский назвал разговор с Трампом предметным и такой, которая может реально приблизить окончание войны. Они обсудили позиции ВСУ на поле боя, дальнобойность, ПВО и дипломатические перспективы.
Что касается темы передачи "Томагавков", то стороны пообещали не разглашать пока деталей. Впрочем, СМИ отмечают, что Трамп якобы четко заявил, что не намерен предоставлять эти ракеты, потому что его приоритетом является дипломатия.
Владимир Зеленский также в очередной раз заявил о готовности Украины начать переговоры с диктатором Путиным для достижения мира.
В то же время украинский президент показал Трампу карты с уязвимыми местами российской оборонки, а именно главные объекты и слабые места военной экономики России, которые могут повлиять на окончание войны.