17 октября в США прошла встреча Зеленского и Трампа. СМИ описывают ее как "напряженную" и "неудобную".

Как прошла встреча Трампа и Зеленского?

В CNN отмечают, что Трамп отказывается предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", потому что у него с Зеленским разные взгляды относительно будущего войны.

Встреча украинской и американской команд длилась несколько часов. Как отмечает издание, некоторые назвали ее "напряженной, откровенной и порой неудобной беседой".

Трамп четко дал Зеленскому понять во время "прямого и честного" разговора, что пока украинский лидер не получит ракеты дальнего радиуса действия, которые могут достичь далекой территории России, к которым он стремится. Один чиновник сказал, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта, и он обеспокоен потенциальными потерями во время предстоящей суровой зимы,

Трамп настаивал на прекращении огня на нынешней линии фронта и призвал к "прекращению убийств".

Один из американских чиновников добавил, что "обе стороны должны заключить соглашение", потому что "условия будут только ухудшаться".

Что сказал Зеленский о встрече с Трампом?