Источники издания Axios информируют, что американцев интересует форма одежды Зеленского. Очевидно, в США до сих пор считают это важным. В то же время там не могут не знать, что Россия убила украинских детей накануне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Зеленский из Вашингтона отреагировал на обстрелы городов: россияне знают, для чего мы здесь

США переживают, чтобы Зеленский был в костюме на встрече с Трампом 18 августа

СМИ приводит слова советников Трампа.

Один советник Трампа, частично в шутку, сказал Axios, что "это было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм в понедельник, но добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает",

– информирует издание.

Другой считает, что "было бы прекрасно, если бы он носил галстук". Но тоже не ожидает такого шага от украинского лидера.

Американская сторона якобы спрашивала украинскую, как будет одет Зеленский. Это, а также информация о том, что на встрече будет Джей Ди Вэнс, возвращает украинцев в февраль, когда весь мир смотрел, как нашего президента публично ругают.

Важно! Сам Зеленский на вопрос, какое у него настроение перед визитом в США, сказал, что настроен продуктивно.

Известно, как оденется Зеленский на встрече с Трампом 18 августа

Источники сообщили Axios, что Зеленский будет одет так, как на саммите НАТО в Нидерландах в июне. То есть в черном пиджаке.

Это будет "в стиле костюма", но не полноценный костюм,

– сказал один из источников.

Журналисты напомнили, что летний саммит НАТО стал первым случаем, "когда Зеленский надел пиджак делового стиля со времен вторжения 2022 года". Тогда Трамп был доволен – мол, Зеленский не "выглядит как сумасшедший".

Напомним! Вопрос о костюме во время встречи Зеленского и Трампа 28 февраля задал не Трамп, а его любимый репортер – Брайан Гленн. Он является открытым сторонником MAGA. Гленн связал отсутствие костюма у Зеленского с тем, что президент не уважает США. После скандала украинцы запустили в соцсетях флешмоб, где позировали в классических костюмах на фоне руин.

Советники Трампа говорят, что февральский скандал не повторится

По их словам, Трампа раздражало не только отсутствие пиджака у Зеленского. Но на этот раз украинский президент будет вести себя иначе. Ведь он "не такой плохой, каким был раньше".

Они прошли очень, очень долгий путь, оба. Зеленский не будет показывать ему фотографии погибших детей, а потом вести себя так, будто это какая-то его вина. Президент научился просто, знаете, отбрасывать любые раздражения и идти вперед,

– объяснили советники Трампа.

Почему для Трампа важен выбор одежды

Если эти свидетельства правдивы, то это демонстрирует, насколько действующая администрация США зависит от условностей.

Трамп приказал американским солдатам расстелить красную дорожку перед военным преступником Путиным, улыбался и аплодировал ему. Россияне радостно снимали американские самолеты на военной базе, а Трамп был доволен разговором. Потому что Путин был в пиджаке, галстуке и показал не "фото мертвых детей", а "документы" о том, что "Украина искусственное государство". И хотя весь мир осудил эту встречу, Трамп, вероятно, будет давить именно на Украину, а не на Россию. На Украину, которая ежедневно хоронит своих мертвых детей, не имея права рассказать об этом сильнейшей державе мира.

Корреспондент Sky News в США Марк Стоун считает, что выбор одежды Владимира Зеленского может задать тон. Он сравнил предстоящую встречу лидеров, где будут и европейцы, с другими знаковыми посещениями Белого дома различными ключевыми политиками. Например, когда мировые лидеры съехались на похороны Кеннеди. Стоун говорит: есть надежда, что на этот раз все пройдет без скандала. Но мелочи имеют значение.