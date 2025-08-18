Джерела видання Axios інформують, що американців цікавить форма одягу Зеленського. Вочевидь, у США досі вважають це важливим. Водночас там не можуть не знати, що Росія вбила українських дітей напередодні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

США переймаються, щоб Зеленський був у костюмі на зустрічі з Трампом 18 серпня

ЗМІ наводить слова радників Трампа.

Один радник Трампа, частково жартома, сказав Axios, що "це було б добрим знаком для миру", якби Зеленський одягнув костюм у понеділок, але додав: "Ми не очікуємо, що він це зробить",

– інформує видання.

Інший вважає, що "було би чудово, якби він носив краватку". Але теж не очікує такого кроку від українського лідера.

Американська сторона нібито питала українську, як буде вбраний Зеленський. Це, а також інформація про те, що на зустрічі буде Джей Ді Венс, повертає українців у лютий, коли весь світ дивився, як нашого президента публічно лають.

Важливо! Сам Зеленський на запитання, який настрій має перед візитом у США, сказав, що налаштований продуктивно.

Відомо, як вдягнеться Зеленський на зустрічі з Трампом 18 серпня

Джерела повідомили Axios, що Зеленський буде вдягнений так, як на саміті НАТО у Нідерландах в червні. Тобто в чорному піджаку.

Це буде "в стилі костюма", але не повноцінний костюм,

– сказало одне з джерел.

Журналісти нагадали, що літній саміт НАТО став першим випадком, "коли Зеленський одягнув піджак ділового стилю з часів вторгнення 2022 року". Тоді Трамп був задоволений – мовляв, Зеленський не "виглядає як божевільний".

Нагадаємо! Запитання про костюм під час зустрічі Зеленського і Трампа 28 лютого поставив не Трамп, а його улюблений репортер – Браян Гленн. Він є відкритим прихильником MAGA. Гленн пов'язав відсутність костюма в Зеленського з тим, що президент не поважає США. Після скандалу українці запустили в соцмережах флешмоб, де позували в класичних костюмах на тлі руїн.

Радники Трампа кажуть, що лютневий скандал не повториться

За їхніми словами, Трампа роздратувала не тільки відсутність піджака в Зеленського. Та цього разу український президент поводитиметься інакше. Адже він "не такий поганий, яким був раніше".

Вони пройшли дуже, дуже довгий шлях, обидва. Зеленський не буде показувати йому фотографії загиблих дітей, а потім поводитися так, ніби це якась його провина. Президент навчився просто, знаєте, відкидати будь-які роздратування і йти вперед,

– пояснили радники Трампа.

Чому для Трампа важливий вибір одягу

Якщо ці свідчення правдиві, то це демонструє, наскільки чинна адміністрація США залежить від умовностей.

Трамп наказав американським солдатам розстелити червону доріжку перед воєнним злочинцем Путіним, усміхався й аплодував йому. Росіяни радо фільмували американські літаки на військовій базі, а Трамп був задоволений розмовою. Бо Путін був у піджаку, краватці і показав не "фото мертвих дітей", а "документи" про те, що "Україна штучна держава". І хоча весь світ засудив цю зустріч, Трамп, імовірно, тиснутиме саме на Україну, а не на Росію. На Україну, яка щодня ховає своїх мертвих дітей, не маючи права розповісти про це найсильнішій державі світу.

Кореспондент Sky News у США Марк Стоун вважає, що вибір одягу Володимира Зеленського може задати тон. Він порівняв майбутню зустріч лідерів, де будуть і європейці, з іншими знаковими відвідинами Білого дому різними ключовими політиками. Наприклад, коли світові лідери з'їхалися на поховання Кеннеді. Стоун каже: є надія, що цього разу все мине без скандалу. Але дрібниці мають значення.