На столику біля Путіна лежав великий стос паперів, скріплених біндерами, передає 24 Канал.

Дивіться також Журналісти запитали Путіна, коли він припинить вбивати цивільних: як відреагував диктатор

Що за папери Путін прихопив із собою на Аляску?

Ті самі "таємні" папери / Скриншот з відео

Як і повідомляли ми в ЦПД ще вчора, Путін передав Трампу карти та історичні документи, які, за його словами, нібито доводять "штучність формування української держави". Це підтверджують Reuters,

– написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Раніше у Центрі протидії дезінформації попереджали, що очільник Кремля готує для зустрічі з Трампом певні "історичні матеріали". Йдеться про географічні карти, які за задумом диктатора, мають довести президенту США, що "Україна нібито штучна держава, сформована за рахунок територій інших країн".

Також Андрій Коваленко повідомив, що на перемовинах Путін намагатиметься переконати американського лідера у тому, що Росія здатна дуже швидко обвалити фронт на Донеччині. Доказом цього має слугувати карта області із позначками просування російських ДРГ.

Перед самітом лідерів Росії та США видання The Washinghton Post писало з приводу побоювання західних лідерів щодо можливого перетягнення Трампа Путіним на свій бік. Російський диктатор – колишній офіцер КДБ – має значний досвід у спілкуванні з іноземними політиками. Він може спробувати зіграти на самолюбстві Трампа і підпорядкувати його собі. Очікується, що очільник Кремля пояснюватиме американцям, що питання України для нього є принциповим, і він готовий піти на будь-які жертви заради її знищення.