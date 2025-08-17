Европейские лидеры обеспокоены тем, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти в гораздо менее дружественном тоне, чем общение президента США с Владимиром Путиным. В ЕС уже ищут способы усилить позиции Киева.

Как Европа хочет "усилить" Зеленского на переговорах с Трампом?

По данным издания, Европа стремится избежать повторения "засады" для Зеленского, которая может разрушить отношения между ним там Трампом в этот деликатный момент. С этой целью европейские лидеры рассматривают отправку в Вашингтон президента Финляндии Александра Стубба – одного из любимых собеседников Трампа.

Считается, что его присутствие рядом с Зеленским поможет избежать конфликтов, а также убедить американского лидера вовлечь Европу в любые дальнейшие переговоры.

Как отмечают источники издания, в Вашингтон также может прибыть генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который выстроил тесные отношения с Трампом.

Европа и Украина считают понедельничный саммит в Вашингтоне ключевым, чтобы убедить Трампа не соглашаться на неприемлемые для Киева условия, в частности о передаче России украинских территорий, которые Москва лишь частично контролирует,

Издание отмечает, что теплые объятия Трампа с Путиным вызвали беспокойство у европейцев, которые опасаются, что Зеленский не получит такой же благосклонности.

"Очевидно, что результаты саммита на Аляске вызвали беспокойство в Европе, ведь Трамп, похоже, принял значительную часть аргументов Путина", – заявил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гран.

Он добавил, что саммит не был катастрофой, однако "европейцы бесспорно обеспокоены направлением, в котором все движется". Именно поэтому союзники стремятся избежать любой "драмы" во время предстоящего визита Зеленского.

В издании также отмечают, что европейские чиновники хоть и с облегчением встретили тот факт, что Трамп не заключил соглашения с Путиным, однако расстроены тем, что вопрос о жестких вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают российскую нефть, был исключен из повестки дня.

Что Зеленский хочет попытаться прояснить в Вашингтоне?

Неназванный чиновник рассказал изданию The New York Times, что Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон в понедельник, 18 августа, попытается получить от Трампа объяснений относительно его предложений.

Как отметил собеседник издания, украинская сторона не понимает, почему Трамп неожиданно отказался от требования о прекращении огня перед началом мирных переговоров.

Кроме того, пока в Киеве не имеют четкого понимания того, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине партнеры по НАТО.