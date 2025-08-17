Європейські лідери занепокоєні тим, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського може пройти в набагато менш дружньому тоні, ніж спілкування президента США з Володимиром Путіним. У ЄС вже шукають способи підсилити позиції Києва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як Європа хоче "підсилити" Зеленського на переговорах з Трампом?

За даними видання, Європа прагне уникнути повторення "засідки" для Зеленського, яка може зруйнувати відносини між ним там Трампом в цей делікатний момент. З цією метою європейські лідери розглядають відправку до Вашингтона президента Фінляндії Александра Стубба – одного з улюблених співрозмовників Трампа.

Вважається, що його присутність поруч із Зеленським допоможе уникнути конфліктів, а також переконати американського лідера долучити Європу в будь-які подальші переговори.

Як зазначають джерела видання, до Вашингтона також може прибути генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вибудував тісні стосунки з Трампом.

Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашингтоні ключовим, аби переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює,

Видання зазначає, що теплі обійми Трампа з Путіним викликали занепокоєння у європейців, які побоюються, що Зеленський не отримає такої самої прихильності.

"Очевидно, що результати саміту на Алясці викликали занепокоєння в Європі, адже Трамп, схоже, прийняв значну частину аргументів Путіна", – заявив співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гран.

Він додав, що саміт не був катастрофою, однак "європейці безперечно стурбовані напрямом, у якому все рухається". Саме тому союзники прагнуть уникнути будь-якої "драми" під час майбутнього візиту Зеленського.

У виданні також зазначають, що європейські чиновники хоч і з полегшенням зустріли той факт, що Трамп не уклав угоди з Путіним, однак засмучені тим, що питання про жорсткі вторинні санкції щодо країн, які купують російську нафту, було виключено з порядку денного.

Що Зеленський хоче спробувати прояснити у Вашингтоні?

Неназваний посадовець розповів виданню The New York Times, що Зеленський в ході свого візиту до Вашингтона у понеділок, 18 серпня, спробує отримати від Трампа пояснень стосовно його пропозицій.

Як зазначив співрозмовник видання, українська сторона не розуміє, чому Трамп неочікувано відмовився від вимоги щодо припинення вогню перед початком мирних переговорів.

Крім того, наразі у Києві не мають чіткого розуміння того, які гарантії безпеки можуть надати Україні партнери по НАТО.