Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Чому несправедлива мирна угода може бути найкращим варіантом для України?

Медійники пояснили: в ідеалі Путін мав би програти. Але поки цього не сталося.

Наразі контури можливої мирної угоди такі:

Україна залишає Донбас;

Росія робить незначні територіальні поступки;

США пропонують Україні гарантії безпеки, які імітують ті, що містяться у статті 5 НАТО, – "щоб дати Києву впевненість".

Якщо ж це справді виявиться умовами остаточної угоди, то це стане національною трагедією для України, винагородою для Путіна та невдачею для Заходу. І водночас – імовірно, найкращою угодою, якої можна досягти.

Справедливим завершенням війни стала б повна поразка Путіна та усунення його від влади в Москві. Але ми маємо справу зі світом таким, яким він є, а не таким, яким він має бути. Ця угода, якою б жахливою вона не була, може бути найменш поганим варіантом, що залишився для України та її західних союзників,

– написали The Telegraph.

Вони підкреслили: Росія не може захопити всю Україну, Україна не може вигнати Росію з усієї своєї території, а Європа надає стільки підтримки, скільки надає.

Сумними плюсами ЗМІ назвало те, що Путін так і не зміг захопити всю Україну, і те, що США все ж надають військову допомогу.

"Окреслена угода не виглядає такою поганою, як можна було побоюватися. Диявол криється в деталях. Якщо Путін наполягатиме на значній передачі територій під контроль Росії, доведеться зважити, чи не є цей результат кращим, ніж той, якого можна досягти шляхом значного збільшення поставок озброєнь до України та знову посилення санкцій проти Росії", – указали журналісти.

Можливо, Путін блефує і сподівається отримати більше. Та все одно постає питання гарантій безпеки. Вони мають бути "чіткими, обов'язковими та підкріпленими достатньою силою, щоб зробити немислимою перспективу подальшого захоплення земель. Європа та Велика Британія також повинні взяти на себе реальні зобов'язання, що вимагатиме швидшого збільшення витрат на оборону, ніж це заплановано зараз".

Цікаво! У Лондоні знову пригадали ідею з миротворцями – от тільки це слово не прозвучало. Кір Стармер і Джон Гілі говорять, що Велика Британія готова відправити війська в Україну, які розгорнуть протягом тижня після припинення вогню. Пізніше приєднається авіація.

The Telegraph нагадали, що Будапештський меморандум не був вартий того паперу, на якому був написаний. Україні потрібно щось серйозніше.

Змістовні гарантії безпеки вимагають не лише залізних обіцянок, а й волі та здатності їх виконувати. Ще краще було б забезпечити Україну необхідними ресурсами для самозахисту, щоб зволікання та вагання з боку західних держав ніколи більше не залишали Київ відкритим для агресії,

– ідеться в матеріалі.

Німецькі політики, реагуючи на саміт на Алясці, заявили: Європі слід перестати озиратися на США. Потрібно ставати більш самостійними, інакше Європа залишиться "виноскою на полях історії".