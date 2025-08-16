Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Як у Німеччині реагують на зустріч Трампа і Путіна 15 серпня?

Там одностайні: більшу вигоду від саміту отримав Путін.

Норберт Реттґен, заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з міжнародних справ та оборони, заявив, що Путін не зацікавлений у припиненні вогню. Диктатор, як і раніше, хоче знищити Україну "і вважає, що може досягти цього воєнним шляхом".

Ба більше, Путін дістав від Трампа дипломатичну підтримку, "яку ще зовсім недавно неможливо було навіть уявити". І зумів відмовити Трампа від санкцій.

Червона килимова доріжка, підготовлена для Путіна, кричуще контрастувала з тим, як поводилися з Зеленським у лютому. Останнього приймали так, ніби він є представником злочинної держави. Це було дуже гірко,

– констатував представник блоку ХДС/ХСС у комітеті Бундестагу із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

Він підкреслив, що саміт минув без результату – хіба що Трампа запросили у Москву. Це більше схоже на Чорну п'ятницю.

До того ж Путін знову почувається рівним Америці на міжнародній арені, ніби реабілітованим від злочинів. Тим часом війна триває.

Кізеветтер підкреслив, що Європа роками відмовлялася від сили і покладалася на американців. Тепер же слід "звільнитися від гніту США в цьому питанні" і самим надати Україні військову підтримку.

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету Європарламенту з оборони, яка представляє німецьку Вільну демократичну партію, не добирала слів. Вона сказала, що єдність Європи викинута на смітник, адже осторонь залишилися "ЄС, Велика Британія, Норвегія, Канада, інші країни.

За словами політикині, Європа має діяти, щоб не опинитися "лише виноскою на полях історії".

"На одному боці ми маємо Росію та інших лиходіїв, які ведуть війну, анексують, вбивають без притягнення до відповідальності. А на іншій – США під владою Трампа, у якого зовсім збився компас цінностей. І лише своє его він висуває на перший план", – указала Штрак-Ціммерманн.