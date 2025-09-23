Киев "не ждет чудес" от визита Зеленского в США и его встречи с Трампом, – Reuters
- Зеленский планирует встречи с Дональдом Трампом и выступление в ООН, но существенных изменений или новых санкций против России не ожидается.
- Украина инициирует саммит по оккупированному Крыму и обсуждает с партнерами шаги для завершения войны.
В Киеве не ожидают существенных изменений на фронте после встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоится на этой неделе. Чиновники не надеются и на введение новых жестких санкций США против России.
Нынешняя встреча может быть менее напряженной, чем некоторые предыдущие визиты Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Не только Трамп: о чем Зеленский будет говорить во время встреч на следующей неделе
Почему переговоры Трампа и Зеленского могут не быть успешными?
На днях Владимир Зеленский будет выступать в ООН, где будет говорить об усилении поддержки партнеров в борьбе против России. Тогда же в Нью-Йорке он должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский будет говорить с ним о новых санкциях США против России уже 23 сентября, за день до выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Однако чиновники не ожидают простых решений по противодействию России и настроены работать над дипломатическим решением конфликта. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что поездка Зеленского в Нью-Йорк – это лишь прагматическая дипломатия.
Хотелось бы, чтобы это было целесообразнее, но простых решений конфликтов такого масштаба никогда не будет. Поэтому я думаю, что мы все не вернемся из Нью-Йорка с простыми решениями. И мы будем продолжать упорно работать после Нью-Йорка,
– сказал Кислица в комментарии Reuters.
Также Украина инициировала проведение саммита, посвященного оккупированному Россией Крымскому полуострову Украины. Вероятно, таким образом Киев подчеркивает свою позицию, что Украина не признает полуостров российским.
Стоит отметить! 23 сентября в 23:00 по Киевскому времени начнется заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня с обсуждением российской войны против Украины. В нем примет участие Владимир Зеленский.
Что известно о визите Зеленского в Нью-Йорк?
Владимир Зеленский 22 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН и планирует встречу с Дональдом Трампом.
На полях саммита состоится почти два десятка встреч с лидерами стран Европы и с Трампом.
Зеленский примет участие в саммите по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и обсудит с партнерами шаги для завершения войны. Ранее Украина с партнерами говорила о гарантиях безопасности, которые пока есть только на словах – над их разработкой партнеры продолжают работать.
Зеленский во время своего визита встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Речь шла об усилиях Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить эту войну. Отдельно лидеры говорили о вопросах торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности казахстанских компаний в восстановлении Украины.
Владимир Зеленский планирует провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, председателем Генассамблеи Анналеной Бербок, президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, лидером Мозамбика Даниэлем Шапу, президентом Бразилии Лулой да Силвой, наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, премьер-министром Испании Педро Санчесом.