Геополитика Европа Киев "не ждет чудес" от визита Зеленского в США и его встречи с Трампом, – Reuters
23 сентября, 14:23
Дарья Смородская
Основні тези
  • Зеленский планирует встречи с Дональдом Трампом и выступление в ООН, но существенных изменений или новых санкций против России не ожидается.
  • Украина инициирует саммит по оккупированному Крыму и обсуждает с партнерами шаги для завершения войны.

В Киеве не ожидают существенных изменений на фронте после встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоится на этой неделе. Чиновники не надеются и на введение новых жестких санкций США против России.

Нынешняя встреча может быть менее напряженной, чем некоторые предыдущие визиты Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему переговоры Трампа и Зеленского могут не быть успешными?

На днях Владимир Зеленский будет выступать в ООН, где будет говорить об усилении поддержки партнеров в борьбе против России. Тогда же в Нью-Йорке он должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский будет говорить с ним о новых санкциях США против России уже 23 сентября, за день до выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Однако чиновники не ожидают простых решений по противодействию России и настроены работать над дипломатическим решением конфликта. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что поездка Зеленского в Нью-Йорк – это лишь прагматическая дипломатия.

Хотелось бы, чтобы это было целесообразнее, но простых решений конфликтов такого масштаба никогда не будет. Поэтому я думаю, что мы все не вернемся из Нью-Йорка с простыми решениями. И мы будем продолжать упорно работать после Нью-Йорка, 
– сказал Кислица в комментарии Reuters.

Также Украина инициировала проведение саммита, посвященного оккупированному Россией Крымскому полуострову Украины. Вероятно, таким образом Киев подчеркивает свою позицию, что Украина не признает полуостров российским.

Стоит отметить! 23 сентября в 23:00 по Киевскому времени начнется заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня с обсуждением российской войны против Украины. В нем примет участие Владимир Зеленский.

Что известно о визите Зеленского в Нью-Йорк?

  • Владимир Зеленский 22 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН и планирует встречу с Дональдом Трампом.

  • На полях саммита состоится почти два десятка встреч с лидерами стран Европы и с Трампом.
    Зеленский примет участие в саммите по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и обсудит с партнерами шаги для завершения войны. Ранее Украина с партнерами говорила о гарантиях безопасности, которые пока есть только на словах – над их разработкой партнеры продолжают работать.

  • Зеленский во время своего визита встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Речь шла об усилиях Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить эту войну. Отдельно лидеры говорили о вопросах торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности казахстанских компаний в восстановлении Украины.

  • Владимир Зеленский планирует провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, председателем Генассамблеи Анналеной Бербок, президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, лидером Мозамбика Даниэлем Шапу, президентом Бразилии Лулой да Силвой, наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, премьер-министром Испании Педро Санчесом.