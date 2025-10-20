Готовят встречу Трампа и Путина: Рубио и Лавров поговорили по телефону
- Рубио планирует встретиться с Лавровым 23 октября, но место встречи еще не определено.
- 20 октября они поговорили по телефону.
Рубио и Лавров встретятся уже совсем скоро. Также стороны уже поговорили по телефону.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters і Sky News.
Смотрите также Рубио проведет разведку: политтехнолог предположил, как сложится встреча Путина и Трампа
Что известно о телефонном разговоре Рубио и Лаврова и их будущей встрече?
Reuters цитировали свои источники, которые рассказали, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в четверг, 23 октября. Об этом заявили "официальные лица США на пятничной встрече". Но в Государственном департаменте не прокомментировали это для СМИ.
Место, где встретятся Рубио и Лавров, до сих пор не известно. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не внес ясности в этот вопрос.
"Российские и американские чиновники должны провести переговоры в ближайшие дни, чтобы подготовить новый саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, о котором шла речь во время телефонного разговора между ними на прошлой неделе. Рябков не уточнил сроки встречи и сказал, что до сих пор не известно, где состоится первая встреча между Рубио и Лавровым. Рубио и Лавров обсудят двустороннюю повестку дня российско-американских отношений, включая экономические вопросы", – писали об этом Sky News.
Российские пропагандистские медиа информировали, что Лавров и Рубио "вскоре" проведут телефонный разговор. Вечером 20 октября МИД России сообщил, что чиновники поговорили по телефону.
Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в пользу реализации тех пониманий, которые были достигнуты во время телефонных переговоров 16 октября между Путиным и Трампом,
– сказано в заметке.
Пока это все, что известно. Американская сторона еще не комментировала разговор с Лавровым.
Уиткоффа отстранили от дел, а встречу Трампа и Путина тщательно готовят
Ранее в России официально заявляли, что действительно, Рубио и Лавров сначала поговорят, а затем встретятся.
Интересно, что не только россияне указывали на необходимость тщательной подготовки к визиту Трампа и Путина в Венгрию. Медиа передавали, что Америка решила провести больше подготовительных встреч, чем это было до саммита на Аляске.
А еще привлекает внимание тот факт, что этими вопросами занимается именно Рубио. Ранее "главным по России" был Уиткофф.