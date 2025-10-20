Рубио и Лавров встретятся уже совсем скоро. Также стороны уже поговорили по телефону.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters і Sky News.

Что известно о телефонном разговоре Рубио и Лаврова и их будущей встрече?

Reuters цитировали свои источники, которые рассказали, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в четверг, 23 октября. Об этом заявили "официальные лица США на пятничной встрече". Но в Государственном департаменте не прокомментировали это для СМИ.

Место, где встретятся Рубио и Лавров, до сих пор не известно. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не внес ясности в этот вопрос.

"Российские и американские чиновники должны провести переговоры в ближайшие дни, чтобы подготовить новый саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, о котором шла речь во время телефонного разговора между ними на прошлой неделе. Рябков не уточнил сроки встречи и сказал, что до сих пор не известно, где состоится первая встреча между Рубио и Лавровым. Рубио и Лавров обсудят двустороннюю повестку дня российско-американских отношений, включая экономические вопросы", – писали об этом Sky News.

Российские пропагандистские медиа информировали, что Лавров и Рубио "вскоре" проведут телефонный разговор. Вечером 20 октября МИД России сообщил, что чиновники поговорили по телефону.

Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в пользу реализации тех пониманий, которые были достигнуты во время телефонных переговоров 16 октября между Путиным и Трампом,

– сказано в заметке.

Пока это все, что известно. Американская сторона еще не комментировала разговор с Лавровым.

Уиткоффа отстранили от дел, а встречу Трампа и Путина тщательно готовят