Рубіо і Лавров зустрінуться вже зовсім скоро. Також сторони вже поговорили телефоном.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters і Sky News.

Що відомо про телефонну розмову Рубіо та Лаврова і їхню майбутню зустріч?

Reuters цитували свої джерела, які розповіли, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня. Про це заявили "офіційні особи США на п'ятничній зустрічі". Та в Державному департаменті не прокоментували це для ЗМІ.

Місце, де зустрінуться Рубіо і Лавров, досі не відомо. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков не вніс ясності в це питання.

"Російські та американські чиновники мають провести переговори найближчими днями, щоб підготувати новий саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, про який ішлося під час телефонної розмови між ними минулого тижня. Рябков не уточнив терміни зустрічі і сказав, що досі не відомо, де відбудеться перша зустріч між Рубіо і Лавровим. Рубіо і Лавров обговорять двосторонній порядок денний російсько-американських відносин, включаючи економічні питання", – писали про це Sky News.

Російські пропагандистські медіа інформували, що Лавров і Рубіо "незабаром" проведуть телефонну розмову. Увечері 20 жовтня МЗС Росії повідомило, що чиновники поговорили телефоном.

Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків на користь реалізації тих розумінь, яких було досягнуто під час телефонних переговорів 16 жовтня між Путіним і Трампом,

– сказано в дописі.

Наразі це все, що відомо. Американська сторона поки не коментувала розмову з Лавровим.

