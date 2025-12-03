Уиткофф и Кушнер должны были встретиться с Зеленским в Брюсселе, но встречу отменили, – СМИ
- По данным СМИ, запланированную встречу Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Брюсселе отменили, Зеленский возвращается домой.
- Российская сторона утверждает, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным пообещали не ехать в Киев, а вернуться в Вашингтон.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер в среду, 3 декабря, должны были встретиться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Однако запланированную встречу отменили.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Euronews Алекса Рафоглу.
Почему встречу с Зеленским отменили?
Ранее СМИ сообщали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сразу после переговоров с Путиным в Москве отправятся в одну из столиц Европы – Брюссель, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Однако этого не произошло.
По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой,
– написал Алекс Рафоглу.
Журналист также процитировал слова советника главы Кремля Юрия Ушакова. По его словам, Уиткофф и Кушнер пообещали россиянам, "что не поедут в Киев, а вернутся домой, в родной Вашингтон".
Важно! США и Россия договорились не разглашать содержание переговоров, которые состоялись в Москве 2 декабря. Как отмечал Ушаков, стороны обсуждали "не конкретные формулировки и решения, а суть", в частности территориальный вопрос.
Как прошли переговоры в Москве?
После переговоров Юрий Ушаков заявил, что разговор Путина и Виткоффа был "полезным и конструктивным". По его словам, Россия соглашается с определенными пунктами плана США, но не со всеми.
Во время встречи Москва получила еще 4 документа, кроме плана из 28 пунктов. В то же время компромиссного варианта по мирному плану для Украины пока не достигнуто.
Ушаков отметил, что некоторые американские наработки "можно обсуждать". По словам российского чиновника, работа над достижением долгосрочного мира "будет продолжаться и в дальнейшем".