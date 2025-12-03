Уиткофф и Кушнер должны были встретиться с Зеленским в Брюсселе, но встречу отменили, – СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер в среду, 3 декабря, должны были встретиться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Однако запланированную встречу отменили.

Euronews Алекса Рафоглу.

Почему встречу с Зеленским отменили?

Ранее СМИ сообщали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сразу после переговоров с Путиным в Москве отправятся в одну из столиц Европы – Брюссель, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Однако этого не произошло.

По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой,

Юрия Ушакова.

Журналист также процитировал слова советника главы Кремля Юрия Ушакова. По его словам, Уиткофф и Кушнер пообещали россиянам, "что не поедут в Киев, а вернутся домой, в родной Вашингтон".

Важно! США и Россия договорились не разглашать содержание переговоров, которые состоялись в Москве 2 декабря. Как отмечал Ушаков, стороны обсуждали "не конкретные формулировки и решения, а суть", в частности территориальный вопрос.

Как прошли переговоры в Москве?