3 декабря, 09:39
Уиткофф и Кушнер должны были встретиться с Зеленским в Брюсселе, но встречу отменили, – СМИ

Полина Буянова
Основні тези
  • По данным СМИ, запланированную встречу Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Брюсселе отменили, Зеленский возвращается домой.
  • Российская сторона утверждает, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным пообещали не ехать в Киев, а вернуться в Вашингтон.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер в среду, 3 декабря, должны были встретиться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Однако запланированную встречу отменили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Euronews Алекса Рафоглу.

Почему встречу с Зеленским отменили?

Ранее СМИ сообщали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сразу после переговоров с Путиным в Москве отправятся в одну из столиц Европы – Брюссель, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Однако этого не произошло.

По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой, 
– написал Алекс Рафоглу.

Журналист также процитировал слова советника главы Кремля Юрия Ушакова. По его словам, Уиткофф и Кушнер пообещали россиянам, "что не поедут в Киев, а вернутся домой, в родной Вашингтон".

Важно! США и Россия договорились не разглашать содержание переговоров, которые состоялись в Москве 2 декабря. Как отмечал Ушаков, стороны обсуждали "не конкретные формулировки и решения, а суть", в частности территориальный вопрос.

Как прошли переговоры в Москве?

  • После переговоров Юрий Ушаков заявил, что разговор Путина и Виткоффа был "полезным и конструктивным". По его словам, Россия соглашается с определенными пунктами плана США, но не со всеми.
     

  • Во время встречи Москва получила еще 4 документа, кроме плана из 28 пунктов. В то же время компромиссного варианта по мирному плану для Украины пока не достигнуто.
     

  • Ушаков отметил, что некоторые американские наработки "можно обсуждать". По словам российского чиновника, работа над достижением долгосрочного мира "будет продолжаться и в дальнейшем".