Россия требует "гарантий" от Запада: на каких условиях Путин готов встретиться с Трампом
Москва ожидает от Запада "четких гарантий", что встреча Трампа и Путина будет иметь конкретный результат. Лавров утверждает, что во время предыдущей встречи в Анкоридже Москва якобы согласилась с рядом инициатив от США.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на результативную встречу с Трампом, пишет 24 Канал.
Смотрите также В визите Дмитриева было два момента, которые разозлили Трампа
О чем говорил Лавров?
Российский министр отметил, что Кремлю нужны гарантии того, что встреча президентов США и России принесет конкретные результаты, и подчеркнул, что Россия якобы готова к их реализации.
Также Лавров вспомнил предыдущую встречу Трампа и Путина в Анкоридже. Тогда российская сторона согласилась с некоторыми инициативами, которые представил спецпредставитель США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву. Однако о каких именно инициативах идет речь, министр не уточнил.
В то же время Россия надеется на "конструктивную позицию" Дональда Трампа во время возможной встречи. Они ожидают, что предстоящие переговоры не станут поводом для новых поставок вооружений Украине, а помогут уменьшить напряжение в отношениях между сторонами.
Почему встреча Трампа и Путина в Будапеште не сложилась?
После телефонного разговора Трампа и Путина, который инициировал последний, президенты договорились встретиться на "мирном саммите" в Венгрии в конце октября.
Разговор состоялся перед приездом президента Украины Владимира Зеленского на встречу с Трампом в США.
Менее чем через неделю президент США сообщил, что не видит смысла проводить эту встречу, поскольку пока не видит стремления России к примирению. Однако он не исключает возможность встретиться с Путиным.