Россия требует "гарантий" от Запада: на каких условиях Путин готов встретиться с Трампом

Москва ожидает от Запада "четких гарантий", что встреча Трампа и Путина будет иметь конкретный результат. Лавров утверждает, что во время предыдущей встречи в Анкоридже Москва якобы согласилась с рядом инициатив от США.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на результативную встречу с Трампом.

О чем говорил Лавров?

Российский министр отметил, что Кремлю нужны гарантии того, что встреча президентов США и России принесет конкретные результаты, и подчеркнул, что Россия якобы готова к их реализации.

Также Лавров вспомнил предыдущую встречу Трампа и Путина в Анкоридже. Тогда российская сторона согласилась с некоторыми инициативами, которые представил спецпредставитель США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву. Однако о каких именно инициативах идет речь, министр не уточнил.

В то же время Россия надеется на "конструктивную позицию" Дональда Трампа во время возможной встречи. Они ожидают, что предстоящие переговоры не станут поводом для новых поставок вооружений Украине, а помогут уменьшить напряжение в отношениях между сторонами.

Почему встреча Трампа и Путина в Будапеште не сложилась?