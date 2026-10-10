Иран планирует вступить в СНГ и открыть свои порты для стран Центральной Азии, – Пезешкиан

Тегеран планирует официально вступить в Содружество Независимых Государств и создать расширенный формат этой организации. Иранские власти предлагают странам-участницам объединить энергетические ресурсы и общие логистические маршруты.

О таких намерениях во время саммита в Туркменистане заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Что предлагает Тегеран?

Политик впервые посетил собрание в качестве специально приглашенного гостя и сразу предложил преобразовать объединение в "СНГ + Иран".

По словам иранского лидера, конкуренция между логистическими маршрутами сейчас никому не выгодна, поэтому их нужно объединять. Он подчеркнул, что Иран может стать естественным мостом, соединяющим Центральную Азию и Евразию с открытыми водами. В частности, Пезешкиан предложил использовать южные иранские порты в Персидском и Оманском заливах, чтобы проложить маршруты в Африку, Европу и Южную Азию. Также он поддержал идею Туркменистана о создании нового транспортного коридора через Каспийское море.

Региональная дипломатия не должна ограничиваться встречами, а должна помогать урегулировать кризисы, поддерживать контакты, предотвращать эскалацию конфликтов и развивать практическое сотрудничество,

– заявил Пезешкиан.

В то же время он посетовал на геополитическую ситуацию и санкции. Политик отметил, что за последний год Иран дважды подвергался военным атакам со стороны США и Израиля, что якобы наносит ущерб всей региональной торговле. Он добавил, что Тегеран готов к дипломатическому диалогу, но исключительно на равных условиях и без какого-либо давления.

Напомним, в конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает быструю победу в войне с Ираном. Он также выразил уверенность, что цены на нефть вернутся к довоенному уровню, и не исключил возобновления военных ударов по Ирану до промежуточных выборов в США. В то же время Трамп подчеркнул, что у Ирана не будет ядерного оружия.