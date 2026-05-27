В ЕС назвали дату старта переговоров о вступлении Украины

Евросоюз определил график проведения переговоров по вступлению Украины. Предложение представят на встрече министров Европы в Брюсселе.

Об этом сообщили в Euractiv.

Когда пройдут переговоры по вступлению Украины в ЕС?

Еврокомиссия предлагает открыть первый "кластер" переговоров относительно будущего членства Украины и Молдовы в ЕС 16 июня. Это предложение будет представлено на встрече министров Европы в Брюсселе в рамках Совета общих дел.

Ранее вступление Украины в ЕС прежде всего тормозила Венгрия. Бывший премьер Виктор Орбан блокировал любые попытки продвижения заявки.

В издании заявили, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр может поддержать продвижение Украины в ЕС в обмен на разблокирование замороженных для Будапешта средств Евросоюза.

Также на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Украина могла бы вступить в ЕС как "ассоциированный член" без полного права голоса, но Киев сразу отклонил такое предложение.

Что еще известно о возможном вступлении Украины в ЕС?

Владимир Зеленский назвал "несправедливым" предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении статуса ассоциированного членства Украине. Киев хочет иметь право голоса.

Президент Украины добавил, что устранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в апреле открыло возможности для существенного прогресса в переговорах о вступлении в ЕС.

Эксперт по евроинтеграции Оливье Виллокс отметил, что Украине нужно обеспечить свободу медиа и независимость правосудия для вступления в ЕС. Евросоюз не предоставляет конкретных показателей для Украины, но ожидает от нее доказательств улучшения ситуации на местах.