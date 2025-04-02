Министры Литвы и Дании сказали, с какими проблемами может столкнуться Украина по вступлению в ЕС
- Литва и Дания считают, что Украина столкнется с политическими рисками во время переговоров по вступлению в ЕС, но сможет их преодолеть.
- Министры подчеркнули, что скепсис относительно внутреннего рынка и сельского хозяйства будет основной проблемой.
Украина во время переговоров по вступлению в ЕС будет иметь много политических рисков. Тем не менее, страна может найти в себе все силы, чтобы справиться с ними.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Литвы Кястутаса Будриса и министра европейских дел Дании Мари Бьерре во время пресс-брифинга на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени".
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Будет много скепсиса относительно внутреннего рынка, – Будрис
Кястутас Будрис заявил, что Украина должна определить, с какими политическими рисками во время переговоров по вступлению в ЕС столкнется, и быть в этом плане реалистами.
Это не означает, что они (риски – 24 Канал) неуправляемые. Риски существуют, прежде всего, чтобы ими управлять. И, конечно, внутри Украины, прежде всего, а потом и с европейской стороны, будет много скепсиса относительно внутреннего рынка, по сельскому хозяйству, по вступлению в блок. Вы должны рассматривать их как риски, которыми нужно управлять,
– сказал глава МИД Литвы.
Он подчеркнул, что в любом случае вступление в Евросоюз является сложным процессом. В частности, он вспомнил историю присоединения к блоку Литвы, как все в стране было "то вверх, то вниз". Но в конце концов Вильнюсу удалось это сделать, ведь все дело – в самоотверженности.
Мари Бьерре добавила, что движущей силой процесса вступления в ЕС является именно Украина.
"Пока Украина проявляет преданность и достигает прогресса, необходимого для расширения ЕС, это произойдет", – отметила она.