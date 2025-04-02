Министры Литвы и Дании сказали, с какими проблемами может столкнуться Украина по вступлению в ЕС

Украина во время переговоров по вступлению в ЕС будет иметь много политических рисков. Тем не менее, страна может найти в себе все силы, чтобы справиться с ними.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Литвы Кястутаса Будриса и министра европейских дел Дании Мари Бьерре во время пресс-брифинга на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени".

Смотрите также Литва верит во вступление Украины в ЕС до 2030 года, – глава МИД

Будет много скепсиса относительно внутреннего рынка, – Будрис

Кястутас Будрис заявил, что Украина должна определить, с какими политическими рисками во время переговоров по вступлению в ЕС столкнется, и быть в этом плане реалистами.

Это не означает, что они (риски – 24 Канал) неуправляемые. Риски существуют, прежде всего, чтобы ими управлять. И, конечно, внутри Украины, прежде всего, а потом и с европейской стороны, будет много скепсиса относительно внутреннего рынка, по сельскому хозяйству, по вступлению в блок. Вы должны рассматривать их как риски, которыми нужно управлять,

– сказал глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что в любом случае вступление в Евросоюз является сложным процессом. В частности, он вспомнил историю присоединения к блоку Литвы, как все в стране было "то вверх, то вниз". Но в конце концов Вильнюсу удалось это сделать, ведь все дело – в самоотверженности.

Мари Бьерре добавила, что движущей силой процесса вступления в ЕС является именно Украина.

"Пока Украина проявляет преданность и достигает прогресса, необходимого для расширения ЕС, это произойдет", – отметила она.